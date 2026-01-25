Oviedo se despide de Fitur con el stand hasta los topes y satisfacción por la "creciente proyección internacional" de la ciudad

Oviedo echó ayer el telón a su participación en FITUR 2026 con una foto que resume el camino recorrido en los últimos años: el stand inspirado en Santa María del Naranco lleno hasta los topes y una estrategia turística que deja de ser promesa para convertirse en relato coherente y reconocible. "Sostenibilidad acreditada, cultura como seña de identidad, deporte como motor, el Camino como elemento diferencial y una creciente proyección internacional" marcaron el balance de la concejalía de Turismo, dirigida por Alfredo García Quintana, de una feria en la que la capital asturiana volvió a jugar en primera línea.

La presencia ovetense en el principal escaparate turístico del país no se limitó a la agenda institucional entre semana. El fin de semana, coincidiendo con la apertura al público general, confirmó el interés generado: concursos con casi 5.000 personas implicadas, más de 2.500 premios repartidos y colas que se formaban con una hora de antelación para acceder a las actividades. Un dato que refuerza la visibilidad de un stand convertido ya en uno de los espacios icónicos del pabellón.

Un arranque con mensaje claro: Oviedo como destino al que volver

La inauguración del espacio sirvió al alcalde, Alfredo Canteli, para fijar el mensaje central: Oviedo como una ciudad “con muchas cosas que visitar” y con argumentos suficientes para “venir una vez y querer volver”. Patrimonio —del prerrománico a la Catedral—, oferta cultural estable, limpieza, seguridad y ubicación estratégica fueron algunos de los pilares destacados en una jornada que puso el foco en tres grandes ejes: la Ciudad Europea del Deporte 2026, la nueva temporada de la Ópera de Oviedo y El Desarme, ya reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El stand recibió además numerosas visitas institucionales, un elemento clave para reforzar la proyección exterior de la ciudad y su posicionamiento dentro de la estrategia turística del Principado.

Deporte y cultura, dos motores que trascienden el calendario

El título de Ciudad Europea del Deporte 2026 fue uno de los grandes argumentos de la semana. La concejala Concepción “Conchita” Méndez defendió el deporte como política pública transversal, ligada al bienestar, la identidad y la atracción turística, y subrayó que el reconocimiento europeo compromete a la ciudad “con la salud y con el futuro”.

Ese compromiso tuvo un respaldo de peso con el anuncio del presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que confirmó la celebración en Oviedo de la Asamblea del Atletismo Español, una cita inédita fuera de Madrid. “Es la primera vez que salimos de la capital”, señaló, destacando el carácter excepcional del evento.

En paralelo, la cultura volvió a presentarse como marca de ciudad. La Ópera de Oviedo reivindicó su capacidad para atraer visitantes y generar economía cultural, reforzando el papel de la capital dentro del ecosistema que sustenta la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031.

Un inicio marcado por la emoción y una imagen institucional de alto impacto

El jueves arrancó con un tono distinto al previsto. El Coro Minero de Turón abrió la jornada con un homenaje musical a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, interpretando “Santa Bárbara”, “Andaluces de Jaén” y el himno de Asturias. Su presidente, Nicanor García, explicó el cambio de programa: “Teníamos pensado algo más festivo, pero los acontecimientos se impusieron”. La directora, Rebeca Velasco, recordó además que se trata del único coro minero que queda en España y lanzó un llamamiento para garantizar su continuidad.

La jornada dejó también una de las imágenes más relevantes de la feria para Oviedo: el saludo de Sus Majestades los Reyes al alcalde Alfredo Canteli frente al stand de la ciudad, una escena que multiplicó la visibilidad institucional de la capital asturiana en FITUR.

Oviedo, Origen del Camino, y un salto a la red internacional

El Camino de Santiago volvió a ocupar un lugar central en el relato turístico. Oviedo formalizó su adhesión como socio fundador a la Red Mundial de Turismo Religioso, un paso que refuerza su posicionamiento internacional como punto de partida del Camino Primitivo.

La directora general de la Red, Pilar Valdés, subrayó el potencial de la ciudad: “Oviedo tiene muchísimo… tiene un enganche tremendo”, citando el Santo Sudario, la Catedral, el jubileo y la Semana Santa. El concejal Alfredo García Quintana fue más directo: “La mejor experiencia que podemos ofrecerle al visitante es el Camino de Santiago, y casualmente se inició en Oviedo”, defendió, avanzando además el impulso a las credenciales del Primitivo como elemento simbólico y estratégico.

Diversificación del destino: comercio, Navidad y un eclipse histórico

La agenda incluyó también propuestas para diversificar la experiencia urbana. La iniciativa “Oviedo, una ciudad para comprar” vinculó comercio local, modernización y turismo de calidad, mientras que la Cabalgata de Reyes se presentó como tradición singular con ambición de reforzar la marca de Oviedo como capital de la Navidad.

A ello se sumó la proyección del eclipse solar total de agosto de 2026, que situará a la ciudad como enclave privilegiado para un evento de alto impacto mediático y turístico.

Sostenibilidad con sello y auditoría

Uno de los hitos más tangibles llegó el viernes con la entrega de la ‘S’ de Sostenibilidad Turística del ICTES a tres equipamientos clave: la Oficina de Turismo de El Escorialín, el Palacio de Congresos de Calatrava y el Auditorio Príncipe Felipe. El reconocimiento, tras auditoría externa, refuerza el posicionamiento de Oviedo como destino alineado con estándares internacionales.

García Quintana resumió el alcance del distintivo: “Demuestra que la sostenibilidad no es un discurso, sino una práctica real”.

Puentes con América y el ‘peregrino del futuro’

La proyección internacional tuvo un capítulo destacado con la firma de un protocolo de colaboración con Nayarit (México), territorios unidos por su condición de origen de grandes rutas de peregrinación. Desde la delegación mexicana se subrayó el paralelismo: “Compartimos con Oviedo ser origen de una peregrinación”. Desde el Ayuntamiento se definió el acuerdo como “un primer paso” para la promoción conjunta, con la vista puesta en un perfil de viajero emergente: “el verdadero peregrino del futuro”.

Sidra, identidad y proyección nacional

La gastronomía cerró la semana con el impulso a la candidatura de La Preba de la Sidra como Fiesta de Interés Turístico Nacional y la presentación de la Semana de la Sidra 2026, que se celebrará del 1 al 7 de junio con un formato ampliado que combinará concursos, catas, gastronomía y programación cultural.

Un cierre con cifras y sensaciones

El balance final dejó cifras claras: casi 5.000 personas participaron en los concursos del stand y más de 2.500 fueron premiadas. A las tres de la tarde del sábado ya había un centenar de personas esperando para un reparto anunciado una hora después. Señales inequívocas de que Oviedo no solo estuvo presente en FITUR 2026, sino que supo atraer, contar su historia y consolidar una estrategia que cumple ya seis años y empieza a dar frutos visibles.