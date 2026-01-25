Oviedo quiere volver a ver a Víctor Manuel tomándose una copa con Álvarez Cascos y Corín Tellado

En el arte de José Vivancos, a diferencia de lo que casi cantó en su canción "Sin memoria" (1996), Víctor Manuel no puede vivir sin Álvarez Cascos. El político y el cantante forman parte del doble mural (eso sí, en lienzos separados) en el que el pintor cartagenero tan vinculado a la región retrató a 25 destacadas personalidades de los años ochenta asturianos a instancias de Chus Quirós y con el consejo de Francisco G. Orejas para el pub ovetense Pick-Up. Los dos cuadros, de más de 3,5 metros de largo cada uno, presideron la barra del célebre disco bar de la calle Schultz durante 32 años, hasta el 2015, y acabaron almacenados en casa del último propietario del local, Juanjo Requejo. Juanjo el de «la Regenta» (como era conocido por otro bar que regentó) lleva tiempo ambicionando que los 25 del Pick-Up, "apostolado de la modernidad de una región en decadencia", como lo describió el periodista Javier Cuervo, puedan volver a ser vistos por los vecinos de Oviedo. "Un sitio visible donde la gente lo pueda ver", resume.

Uno de los murales, por la izquierda, Antonio Masip, Gerardo Iglesias, Teodoro López-Cuesta, Juan Cueto, Susana Estrada, Francisco Álvarez-Cascos, Gustavo Bueno, Orlando Pelayo, Corín Tellado, Carmen Gómez Ojea, José Luis García Delgado y Manuel Fernández Avello.. / Reproducción de Miki López

La nómina de los retratados tiene mucho de radiografía del instante, combina nombres hoy recordados, otros que no tanto y acumula ya demasiadas ausencias: solo siguen vivas 9 personas. En el primer cuadro se puede ver, desde la izquierda, al alcalde Antonio Masip, al secretario del PC Gerardo Iglesias, al rectorTeodoro López-Cuesta, al periodista Juan Cueto, a la actriz Susana Estrada, al entonces diputado Francisco Álvarez-Cascos, al filósofo Gustavo Bueno, al pintor Orlando Pelayo, a las escritoras Corín Tellado y Carmen Gómez Ojea, al decano de Económicas José Luis García Delgado y al periodista Manuel Fernández Avello.

En el segundo mural aparecen, por el mismo orden, el lingüista Emilio Alarcos, el presidente del Principado Pedro de Silva, el editor Silverio Cañada, el diseñador Chus Quirós, el cineasta Gonzalo Suárez, Víctor Manuel, el poeta Ángel González, el periodista y fundador de los Premios "Princesa" Graciano García, el programador de cine Enrique García, el periodista Faustino F. Álvarez, la periodista María Teresa Álvarez, el fundador de Tribuna Ciudadana Juan Benito y el pintor Eduardo Úrculo,

Uno de los murales de Vivancos, Emilio Alarcos Llorach, Pedro de Silva, Silverio Cañada, Chus Quirós, Gonzalo Suárez, Víctor Manuel, Ángel González, Graciano García, Enrique García, Faustino F. Álvarez, María Teresa Álvarez, Juan Benito Argüelles y Eduardo Úrculo. / Reproducción de Miki López

No es la primera vez que Juanjo Requejo ofrece una cesión de los dos cuadros del Pick-Up a las instituciones locales y regionales. En 2018 el entonces concejal de cultura Roberto Sánchez Ramos "Rivi" hizo gestiones para que el Ayuntamiento adquiriera las obras. El edil encargó una visita del entonces director del Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, para que hiciera un informe sobre una posible adquisición y señaló un lugar donde podrían exponerse: en el Filarmónica, en el hall o en el ambigú. El cambio de gobierno frustró la operación, pero en el segundo mandato del Alfredo Canteli, en 2024, el actual responsable de cultura del Ayuntamiento de Oviedo, David Álvarez volvió a interesarse. De nuevo hubo visita a la casa de Juanjo Requejo en Latores y una técnico especialista acompañó al edil para calibrar el estado de conservación de las obras, que el propietario ya mandó restaurar en 2002.

Juanjo Requejo no volvió a tener más noticias. Ahora ha sido un concejal de la oposición, el socialista Javier Ballina, quien se ha interesado por el estado de las obras y ha comprobado que la disposición del dueño sigue siendo la misma. Ballina ha formulado una pregunta a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento para saber si el equipo de gobierno municipal aprovechará "esta magnífica oportunidad para la ciudad" y negociará la cesión de los cuadros. El propietario mantiene cierto escepticismo dados los precedentes anteriores, pero está decidido, en todo caso, a que 2026 sea el año en que se despeje un futuro un poco más visible para los 25 del Pick-Up que el hueco tras una estantería donde él los tiene guardados. "Yo no quiero tenerlos escondidos y pesan una barbaridad, así que a ver si la respuesta del Ayuntamiento ye para sí o para no. Si no, me moveré yo en otros sitios".