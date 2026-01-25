Oviedo se sacude el frío al trote: 1.100 personas corren entre la plaza del Fresno y Las Caldas

Un total de 1.100 valientes desafiaron este domingo al fuerte viento para desplazarse al trote desde la plaza del Fresno hasta Las Caldas en una carrera popular que volvió a demostrar su excelente estado de salud. La prueba, que alcanzó su undécima edición, se saldó con un éxito rotundo de participación y ambiente, confirmando su condición de cita ya imprescindible en el calendario deportivo ovetense. Pese a las rachas de aire que acompañaron durante buena parte de la mañana, el entusiasmo de los corredores se impuso a cualquier contratiempo meteorológico.

El entorno de la angitua plaza de La Gesta presentaba un aspecto inmejorable desde casi una hora antes de la salida, fijada para las 11.00 horas por la parte trasera de la iglesia redonda. Decenas de atletas ultimaban estiramientos, ajustaban dorsales y compartían impresiones sobre un día marcado por el viento. «Hoy hay que calentar más porque este viento corta», comentaban en un corrillo en el que se encontraba la ovetense Ana Álvarez. «Llevo unos años corriendo y esta prueba me gusta porque es muy llevadera, esperamos que el aire no moleste mucho», añadía minutos antes del pistoletazo.

La accesibilidad del recorrido volvió a ser una de las claves del éxito. Así lo subrayó a la salida el organizador y triple medallista paralímpico Alberto Suárez Laso. «Es una prueba muy accesible, que es prácticamente toda de bajada y este año se animó más gente», explicó, satisfecho por una respuesta que superó el millar de inscritos. Finalmente, cruzaron la línea de meta 916 participantes, una cifra que da idea del alto grado de compromiso de los corredores pese a las condiciones adversas.

Buenos tiempos

En lo deportivo, la victoria en categoría masculina fue para el independiente Diego Menéndez, que completó el recorrido en 30 minutos y 24 segundos, mientras que en la femenina se impuso Cristina Rozas, del club Running Agilar, parando el cronómetro en los 36 minutos y seis segundos. Ambos completaron el trazado con autoridad, aunque el protagonismo de la jornada volvió a recaer en el carácter popular y participativo de una carrera pensada para todos los públicos.

Entre los factores que propiciaron la participación récord destacó la presencia de numerosos grupos de quedadas. Uno de los más visibles fue el Always Coming de Oviedo, liderado por Alejandra Manjarín, cuyos integrantes posaron para una foto de grupo antes de que la concejala de Deportes, Conchita Méndez, y Alberto Suárez Laso cortasen la cinta. «Quedamos cuando nos viene bien y salimos a correr por distintos sitios», apuntó Sergio Fernández tras inmortalizar el momento junto a sus compañeros de fatigas.

La prueba tuvo además un simbolismo especial al tratarse de una de las primeras celebradas bajo el paraguas del título de Ciudad Europea del Deporte 2026, que ostenta Oviedo este año. Un marco que reforzó el valor de una carrera ya consolidada, capaz de unir deporte, ciudad y naturaleza en una mañana en la que el viento no logró frenar las ganas de correr. La llegada a Las Caldas fue una fiesta, con aplausos constantes y sensación de satisfacción entre corredores y acompañantes, cerrando una edición marcada por la resistencia, la convivencia y el convencimiento de que la cita seguirá creciendo en el futuro.