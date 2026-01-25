Oviedo, más verde de lo que pide la UE: una reforestación de 20.000 metros y la recuperación de un bosque mejoran el medioambiente de la capital

La capital del Principado se adelanta los objetivos ambientales europeos con una batería de actuaciones que incluyen la reforestación de más de 20.000 metros cuadrados de parcelas en La Florida, el inicio inminente de la recuperación del Bosque del Fulminato, en La Manjoya, y la consignación de cerca de 100.000 euros adicionales para seguir creando un futuro anillo verde. El concejal de Medio Ambiente, Nacho Cuesta, subraya que «Oviedo está cumpliendo e incluso superando los estándares europeos y recuperando espacios naturales para el beneficio de toda la ciudad».

La estrategia municipal se articula a través de distintos proyectos de renaturalización urbana que permiten a la capital asturiana anticiparse al nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza. Las intervenciones buscan garantizar que no exista una pérdida neta de zonas verdes, al tiempo que se incrementa la cobertura arbórea y se refuerza la adaptación al cambio climático.

Uno de los ejes principales es la reforestación en el barrio de La Florida, donde ya se han ejecutado actuaciones sobre una parcela de 10.000 metros cuadrados en la zona de San Lázaro Paniceres y se prevé una nueva plantación de especies autóctonas en otra superficie similar. Estas plantaciones están diseñadas para actuar como sumideros de carbono y para mejorar la conexión ecológica entre la trama urbana y la falda del monte Naranco.

A estas actuaciones se suma el proyecto del Bosque del Fulminato, cuyas obras comenzarán el lunes 2 de febrero en el ámbito del antiguo complejo industrial de La Manjoya. La intervención permitirá recuperar un espacio degradado y transformarlo en una nueva área verde integrada en la red ambiental del municipio.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento ha reforzado este impulso verde mediante la reinversión de remanentes municipales, destinando 96.388,16 euros a nuevas actuaciones vinculadas al futuro Anillo Verde de Oviedo, como eje estratégico de la política municipal de sostenibilidad urbana y adaptación climática sostenible local.