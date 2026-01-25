Últimos días de venta de los abonos para el ciclo de Zarzuela

La venta de abonos para los cuatro títulos del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español, organizado por la Fundación Municipal de Cultura, se cerrará con el final del mes. Se podrán comprar hasta el 31 de enero en el teatro Campoamor y online.

Las entradas sueltas estarán disponibles a partir del 2 de febrero. El ciclo comienza el 26 de febrero con el título «El barberillo de Lavapiés», que se representará también el día 28. Le seguirá «El gitano por amor» los días 19 y 21 de marzo; «La verbena de la paloma», programada para el 14 y el 16 de mayo. El ciclo de zarzuela se cerrará los días 18 y 20 de junio con «Maharajá».

También se celebrará el 30 de abril una gala lírica protagonizada por la soprano Ruth Iniesta y el tenor Jorge de León con Oviedo Filarmonía, una producción de «La verbena de la Paloma» que estrenó hace dos años el Teatro de la Zarzuela. Completan el ciclo las actividades para acercar la zarzuela a los escolares, con el proyecto pedagógico «De la escuela a la zarzuela», y para llevarla fuera del concejo.

Noticias relacionadas

También se han programado los encuentros líricos «ZarzuelízaTé». Las taquillas del teatro Campoamor están abiertas desde las 11.00 a las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00.