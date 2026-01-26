Alerta antiterrorista en Oviedo: así será el gran simulacro (con cortes de tráfico incluidos) previsto este martes en el Calatrava

Las sirenas sonarán este martes en el entorno del edificio Calatrava de Oviedo y la presencia de policías, bomberos y ambulancias será más que evidente desde primera hora de la mañana. No habrá, sin embargo, motivo para la alarma. El Palacio de Exposiciones y Congresos acogerá un simulacro de intervención antiterrorista coordinado por la Policía Nacional para poner a prueba la capacidad de respuesta y la coordinación de los distintos cuerpos de seguridad y servicios de emergencia.

El ejercicio comenzará a las diez de la mañana del martes 27 de enero y se desarrollará tanto en el interior del edificio como en las zonas aledañas. Participarán de forma conjunta efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, los Bomberos, los servicios sanitarios y Protección Civil, en un despliegue diseñado para recrear con el mayor realismo posible un supuesto incidente de naturaleza terrorista.

Cada vez más usos

El escenario elegido no es menor. El edificio Calatrava es hoy una pieza clave del barrio de Buenavista y de la actividad institucional de la ciudad. Además del Palacio de Congresos y Exposiciones, alberga oficinas del Principado de Asturias y se prepara para una nueva etapa con la llegada, el próximo curso, de la Universidad Alfonso X, que ocupará la planta intermedia de las tres que integraban el fallido centro comercial. Un inmueble con múltiples usos y una elevada afluencia diaria de trabajadores y usuarios que lo convierte en un espacio especialmente sensible desde el punto de vista de la seguridad.

Cortes de tráfico

Para garantizar el correcto desarrollo del simulacro será necesario acotar el perímetro y restringir la circulación rodada en las calles próximas al complejo, aunque se facilitará en la medida de lo posible el acceso a residentes y trabajadores de la zona. Durante la mañana se prevé una notable concentración de vehículos de emergencia, así como el uso de señales acústicas y luminosas y la presencia de personal uniformado y especializado.

Desde la Policía Nacional se insiste en un llamamiento a la calma dirigido a vecinos y viandantes. Se trata de una actividad programada y controlada que, aunque llamativa, forma parte de los protocolos habituales de formación y coordinación en materia de seguridad ciudadana. Un ensayo necesario para que, llegado el caso, todos los engranajes funcionen con precisión.