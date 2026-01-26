El Ayuntamiento de Oviedo impulsa un proyecto pionero para alumnos con altas capacidades

El Ayuntamiento de Oviedo ha puesto en marcha un proyecto pionero dirigido a alumnos con altas capacidades. Alrededor de cien familias de escolares de catorce colegios del municipio y varios orientadores participaron en la primera sesión del programa, que imparte el Centro Ayalga. Esa reunión se celebró en el colegio Lorenzo Novo Mier. Un centenar de alumnos participan en esta iniciativa, que impulsa la concejalía de Educación y que, según fuentes municipales, es «pionera en Asturias y en España».

La edil responsable del área, Lourdes García, estuvo presente en la primera sesión para explicar los detalles del proyecto, que incluye talleres impartidos en horario no lectivo en los dos últimos trimestres del curso. También habrá una escuela de familias, un espacio compartido de información y reflexión, en el que también pueden participar profesores y orientadores de los catorce colegios que participan en la iniciativa.

Este programa impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo consta de varias sesiones con las que, indican desde el área de Educación, se persigue «fomentar el pensamiento divergente y crítico y desarrollar el autoconocimiento por parte del alumnado». El análisis de «diferentes técnicas para solucionar un problema» es otro de los objetivos que se marcan los talleres programados dentro de esta iniciativa, explican.

La concejala de Educación, hizo hincapié en «la importancia de poner a disposición de las familias recursos como este, ya que los estudios avalan la importancia de la estimulación y atención específica en el desarrollo de los alumnos con altas capacidades». «Queremos contribuir a que estos niños y jóvenes puedan desarrollar su potencial», comentó. El director del Centro Ayalga y promotor de esta iniciativa, José Luis Pérez, incidió en «la buena acogida» del programa y agradeció al Ayuntamiento de Oviedo que les diese «una oportunidad para acercar el mundo de la alta capacidad a las familias». «Gracias a este recurso ofrecido a las familias, pueden conocer de la mano de expertos más aspectos sobre las altas capacidades, sobre las implicaciones que tienen en el desarrollo de la persona y evitar la pérdida del talento», añadió.

Según las últimas estadísticas dadas a conocer, que corresponden al curso 2023-2024, Asturias detectó a más de 2.500 alumnos con altas capacidades. La estrategia desarrollada entonces por el Principado reveló que el 4,2% de los niños de las aulas del primer curso de Primaria eran superdotados. La detección temprana se elevó hasta ese porcentaje desde el 0,5% del año anterior, pasando de identificar a 32 escolares a 280.

La media nacional estaba en el 0,2% y ninguna comunidad autónoma alcanzó el 0,6%. En una primera fase se realizaron cuestionarios por parte de los tutores y posteriormente se abordó una evaluación psicopedagógica de los alumnos con indicios de tener altas capacidades.

En ese curso fueron analizados más de 6.000 alumnos de 1. º de Primaria de toda la comunidad autónoma, que cursaban sus estudios en 273 centros educativos tanto públicos como concertados. La Consejería de Educación explicó entonces que se decidió realizar en esa etapa porque «ya es obligatoria» y porque «la detección en edad temprana es clave».