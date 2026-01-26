El Ayuntamiento de Oviedo invierte 200.000 euros en la mejora de las instalaciones deportivas del municipio

El Ayuntamiento de Oviedo llevó a cabo una amplia renovación del equipamiento en varias instalaciones deportivas municipales, con una inversión que ronda los 200.000 euros. Estas actuaciones se enmarcan en la apuesta del consistorio por la mejora continua de la red deportiva de la ciudad, en un contexto marcado por la distinción de Oviedo como Capital Europea del Deporte. "El compromiso del Consistorio con la dotación de las mejores instalaciones para clubes y usuarios es permanente", destacó la concejala de Deportes, Concepción Méndez.

Los trabajos han incluido la actualización de videomarcadores en los polideportivos de Fozaneldi, Colloto y La Carisa, así como en las piscinas del Parque del Oeste, además de la renovación de canastas en los polideportivos de Vallobín y Tudela de Agüería y la mejora de la valla perimetral de hockey. A estas mejoras se suman la instalación de un nuevo cuadro de mandos para las cortinas elevadoras en el polideportivo de Ventanielles y la colocación de nuevas cortinas separadoras en el de La Carisa, en La Corredoria, con el objetivo de optimizar el uso y la seguridad de las instalaciones.

"Con esta nueva inversión en nuestros equipamientos deportivos, estamos atendiendo las demandas de los usuarios en todos los barrios, modernizando nuestros centros deportivos y elevando el nivel de la competición deportiva de nuestro municipio", concluyó Méndez.