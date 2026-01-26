Cuatro centros educativos de Oviedo participan en la Liga autonómica de Debates
Los IES Pérez de Ayala, Aramo y Monte Naranco y el colegio La Milagrosa, ubicados en la capital regional, competirán junto al colegio Los Robles-Peñamayor, de Llanera, para pasar a la final en la Junta General
Cuatro centros educativos de Oviedo participarán en la séptima edición de la Liga de Debates del Principado, organizada por la Junta General del Principado y la Consejería de Educación. Los IES Pérez de Ayala, Aramo y Monte Naranco y el colegio La Milagrosa participarán en la fase de zona junto al colegio Los Robles-Peñamayor, de Llanera.
La Liga de Debates se dirige al alumnado de 1.º a 4.º de ESO, con dos categorías, una para los dos primeros cursos y la otra para 3.º y 4.º. En total, 24 centros de toda Asturias participan en la iniciativa.
La primera de las fases se desarrolla en el centro docente, con debates dirigidos a la elección del equipo. Después se disputará la fase de zona y de ahí saldrá la selección final. Los equipos elegidos se enfrentarán en junio en la fase final autonómica en el salón de plenos de la Junta General del Principado.
Los centros participan en la realización de debates sobre temas de interés público, para el desarrollo de las competencias relacionadas con la oratoria, el fomento de la capacidad de síntesis de temas amplios y la investigación. En la pasada edición, los ganadores fueron el IES Monte Naranco, de Oviedo (en la categoría de 1.º y 2.º de ESO) y el Isla de la Deva, de Piedras Blancas (3.º y 4.º).
