Disfruta este fin de semana en Oviedo del mejor "marisco de pocilga"

En Asturias, el cerdo no es solo un ingrediente: es cultura gastronómica y memoria doméstica. Desde hace generaciones ha sido uno de los pilares de la despensa regional y, durante el invierno, tras la matanza, su carne protagoniza mesas y celebraciones en toda la comunidad. En ese contexto nace un concepto tan certero como popular: el «marisco de pocilga», una forma de nombrar las piezas menos habituales y los guisos de tradición que aprovechan el animal de principio a fin, del morro a las manos.

Esa filosofía regresa a Oviedo con las VIII Jornadas del Marisco de Pocilga de la Sidrería El Bosque. La cita se celebrará del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero (ambos inclusive) y, en horario de comidas, propone un recorrido por el recetario porcino en formato de raciones, con platos creados para la ocasión y otros habituales de la carta. El menú especial se apoya en elaboraciones de corte clásico y sabor rotundo como la oreja de cerdo a la parrilla, el hígado encebollado, las manos de cerdo, el secreto a la parrilla, el picadillo con patatas y las carrilleras al vino tinto, ejemplos de una cocina versátil y de aprovechamiento. La octava edición incorpora además un guiño contemporáneo: cachopo de pernil de cerdo con jamón y queso Afuega’l Pitu, que enlaza dos iconos de la gastronomía asturiana sin salir del hilo conductor de las jornadas. A esta selección se suman tres platos ya presentes en la oferta habitual: costillas de cerdo, criollo y lacón. Cada ración tendrá precio propio, para que el comensal diseñe su propia ruta entre parrilla, guisos y casquería bien tratada.

Diego Javita con el cartel de las jornadas. / Pablo Solares

Como en ediciones anteriores, las jornadas cuentan con la colaboración de Sidra Viuda de Corsino, un maridaje coherente con una cocina de carácter. En tiempos de búsqueda de autenticidad, el «marisco de pocilga» reivindica tradición, temporada y respeto por el producto.