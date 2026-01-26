La historia de "Global Vibes", el grupo de 700 personas de veinte países que cada mes se citan en Oviedo "para que nadie se sienta solo"

Chris y Catalina Lipscomb recorrieron medio mundo en busca de un lugar en el que echar raíces. Pasaron una temporada por Oriente Medio, luego regresaron a Inglaterra, pero, movidos por el interés de vivir fuera de Reino Unido, acabaron mudándose a Oviedo en 2023. Desde que aterrizaron en la capital del Principado, El objetivo de la pareja fue integrarse y para ello crearon un grupo internacional , llamado «Global Vibes», a través del cual organizan encuentros sociales todos los meses. Actualmente, esta comunidad acumula 700 usuarios residentes en la ciudad y acoge a personas de más de veinte países. «Nos sentimos bienvenidos y estamos felices. Queremos colaborar más con los negocios y con la hostelería de la ciudad para integrarnos mejor y poder vivir plenamente la vida en Oviedo», explicó Catalina.

Después de muchos años viviendo en Dubái, decidieron volver a Devon, un condado en el sur de Inglaterra. El regreso a su país no fue como esperaban y empezaron a buscar destinos para volver a cambiar de aires. Casi de forma accidental, mientras veían la película «Vicky Cristina Barcelona», escucharon hablar de Oviedo y empezaron a investigar. «Cogimos un barco con rumbo a Santander y cuando llegamos a aquí nos dimos cuenta que era el lugar perfecto para el proyecto de vida que teníamos en mente», dijo Chris, sobre su primer viaje a Asturias.

Acostumbrados a los cambios, la adaptación no fue complicada. Cansados de las altas temperaturas de Dubái, el clima nunca fue un inconveniente y, desde el primer momento, quisieron formar parte de la vida social de la ciudad. Hace aproximadamente un año, crearon «Global Vibes Oviedo» para «contribuir» a la comunidad que les acogió y con el objetivo de que «nadie se sienta solo».

Todo empezó a través de sus perfiles de redes sociales y, poco a poco, han ido sumando miembros. En la actualidad, cuentan con 1.700 seguidores en Facebook, de los cuáles 700 viven en Oviedo. Organizan encuentros mensuales a los que suelen asistir una media de 70 personas, intentan coordinarse para participar en las celebraciones locales y siempre buscan ayudar a algún local celebrando sus quedadas en los bares de la ciudad. En el grupo hay personas de más de veinte países diferentes y siempre tienen las puertas abiertas para los vecinos que quieran sumarse. Además, miembros de organizaciones locales como Javier Batalla, histórico directivo de la Sociedad Ovetense de Festejos, también les echan una mano.

«Nos encanta crear vínculos reales entre las personas, intentamos facilitar la adaptación a la vida en España y no deja de ser una buena forma de fomentar el intercambio cultural, que siempre resulta enriquecedor», comentó Catalina. «Al fin y al cabo, queremos devolver a Oviedo todo lo que nos ha dado», completó Chris, reforzando el testimonio de su pareja.

La vida en Oviedo y el futuro

Destacan de Oviedo su carácter de ciudad compacta, que permite tener todos los servicios a mano, especialmente para quienes viven en el centro, con abundancia de comercios y una buena red de recorridos peatonales, sin renunciar a la cercanía de la naturaleza. Valoran también la proximidad del aeropuerto de Asturias, la limpieza de la ciudad y, de manera especial, la actitud acogedora de la gente. «Lo peor es la burocracia, sobre todo cuando se trata de los trámites y el papeleo, un proceso largo y nada sencillo que exige mucha paciencia, aunque al final, cuando todo se resuelve, merece la pena», aseguró Catalina.

Noticias relacionadas

«La idea de futuro es integrarnos todavía más en la comunidad de Oviedo y en la vida del barrio, colaborar con las instituciones y con quienes nos puedan echar una mano para seguir creciendo. No queremos ir por libre, sino sumar, aportar y devolver a la ciudad parte de todo lo que nos ha dado, convencidos de que, con el apoyo de la gente, ese crecimiento es totalmente posible», concluyó Catalina, pensando en los objetivos que se marcan a nivel organizacional con «Global Vibes Oviedo» y a nivel familiar de cara a los años venideros. n