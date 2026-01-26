IU exige protocolos "reforzados" para actuar ante las situaciones de sinhogarismo en Oviedo
"No podemos aspirar a ser la capitalidad de todo y al mismo tiempo tener personas durmiendo en la calle", explica Cristina Pontón
IU-Convocatoria por Oviedo exigió este lunes al Ayuntamiento que refuerce los protocolos de intervención y la coordinación con otras administraciones y entidades sociales para garantizar una mejor atención a las personas en situación de sinhogarismo o extrema vulnerabilidad. "Contar con un diagnóstico actualizado puede ayudar a planificar mejor, pero lo esencial es garantizar que los mecanismos de actuación estén disponibles y operativos desde el primer momento. No podemos aspirar a ser la capitalidad de todo y al mismo tiempo tener personas durmiendo en la calle", denunció la edil, Cristina Pontón.
La formación encabezada por Gaspar Llamazares insiste en que lo más urgente es disponer de mecanismos claros que permitan intervenir desde el primer momento ante cualquier emergencia, evitando que la respuesta institucional se limite a la mera constatación de los hechos o recaiga exclusivamente en asociaciones y entidades sociales que, en muchos casos, se encuentran desbordadas.
Izquierda Unida reclama una implicación activa del Ayuntamiento y defiende que la atención a las personas sin hogar debe situarse en el centro de la agenda municipal. Para la agrupación, es imprescindible contar con planificación, recursos suficientes y protocolos claros que garanticen una respuesta rápida, coordinada y efectiva en todo momento, asegurando que ninguna situación de emergencia habitacional quede sin una atención pública adecuada.
