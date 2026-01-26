La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital

Nuevo paso para acabar con el abandono de una de las zonas más degradadas de Oviedo. Este lunes comenzaron los trabajos de demolición de una de las naves abandonadas más conflictivas del viejo complejo de empresas, en Ciudad Naranco, dentro de la estrategia municipal de recuperación progresiva de los espacios más degradados de esta zona. La actuación se centra en el inmueble situado en el número 6 de la calle Reconquista, una construcción que durante años ha sido foco de graves problemas de seguridad y salubridad, con episodios reiterados de okupación, incendios y tráfico de drogas, circunstancias que habían generado una constante preocupación entre vecinos y propietarios del entorno.

La intervención da continuidad a la línea ya iniciada en esta misma calle, donde el pasado mes de septiembre se ejecutó el derribo de otra nave en el número 13. Con ambas actuaciones, el Ayuntamiento avanza en su hoja de ruta para revertir el deterioro histórico de este enclave industrial próximo al centro de la ciudad, favoreciendo una transformación urbana y social sostenida en el tiempo.

La obra iniciada en Reconquista 6 está siendo ejecutada por la empresa Excade, mientras que la propiedad corresponde a Brico Cook S.L. Los operarios comenzaron con el desmontaje de la cubierta de amianto, una fase delicada que exige protocolos específicos de seguridad ambiental y laboral. Según la planificación prevista, entre el miércoles y el jueves se abordará la demolición de la nave, incluida la estructura de cubierta y los muros de cierre, con la previsión de que los trabajos queden culminados el viernes de esta misma semana.

De forma paralela, también se actuará sobre la nave colindante, situada en el número 40 de la calle Almacenes Industriales. Este segundo inmueble contaba con un expediente iniciado desde la Oficina de Rehabilitación, que el pasado verano pasó a la Sección de Conservación para su tramitación como ejecución subsidiaria. Finalmente, la demolición será asumida igualmente por Excade.

Plan cultural

Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la concejalía de Gestión Urbanística, dirigida por Nacho Cuesta, para recuperar espacios degradados del entorno de Almacenes Industriales, donde ya funciona el centro cultural Kuivi Almacenes. Además, encajan con las directrices del Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO), que plantea convertir esta zona de Ciudad Naranco en un futuro barrio cultural, promoviendo nuevos usos creativos, culturales y de dinamización social.

La eliminación de estos inmuebles considerados puntos negros busca mejorar la seguridad, reducir riesgos para la salud pública y abrir la puerta a futuras intervenciones de regeneración urbana en un ámbito estratégico de la ciudad. La retirada controlada del amianto constituye además un paso imprescindible antes de cualquier actuación posterior, garantizando que los suelos queden en condiciones adecuadas para nuevos desarrollos. Desde el área municipal se subraya que el objetivo es actuar de forma continuada sobre otras parcelas en situación similar, consolidando un proceso progresivo de recuperación que cambie la imagen de Almacenes Industriales a medio plazo y refuerce su integración con el resto de Ciudad Naranco y con los proyectos culturales previstos en la planificación municipal vigente. n