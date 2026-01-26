Mejoras en la señalización y desbroces: este es el proyecto para las sendas de un Monumento natural ubicado muy cerca de Oviedo

El Ayuntamiento de Las Regueras abordará una actuación para potenciar uno de sus recursos turísticos, los meandros del río Nora, que fueron declarados Monumento Natural. El proyecto se centrará en cuatro zonas de actuación en el entorno próximo a las curvas que dibuja el afluente del Nalón y abarcan también la ruta ciclosenderista de Los Lanceros, una senda circular de 13 kilómetros de longitud, con salida y llegada a la localidad de San Pedro de Nora.

Esta actuación, que se enmarca en el plan turístico del municipio junto al museo virtual de la villa romana de La Estaca o la mejora del entorno de las termas de Valduno, recibe financiación de los fondos europeos Next Generation. El Consistorio de Las Regueras persigue con este proyecto el fomento del uso de infraestructuras verdes, la recuperación ambiental de sendas y la eliminación de especies vegetales invasoras, recuperando, además, espacios verdes perdidos actualmente.

Se mejorará la señalización de las rutas, incluyendo la renovación de los indicadores en el tramo de la ruta de Los Lanceros que comparte recorrido con el Camino de Santiago en 3,5 kilómetros. Se colocarán en esta zona nuevos rótulos que cumplirán con los criterios fijados para la ruta jacobea. También se renovará el atril informativo de la iglesia prerrománica de San Pedro de Nora.

Las cuatro zonas en las que se actuará son la ruta de los meandros del río Nora, una senda lineal de 655 metros de longitud que da acceso a tres miradores; un tramo de un kilómetro de la senda verde El Pedreru-San Pedro de Nora, el lavadero de Rañeces, que será recuperado, y la ruta ciclosenderista Los Lanceros.

Aparcabicis

Este último trazado está catalogado como sendero de pequeño recorrido PR-AS172 dentro de las rutas homologadas por la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. Combina pavimento de asfalto en más de nueve kilómetros con hormigón y tierra. En la senda se mejorará la señalización que actualmente, refleja el proyecto, «es muy reducida, lo que dificulta su seguimiento por parte de los senderistas».

En la zona de los miradores en la primera de las estructuras se podará la parte superior de varios árboles y en estacionamiento se instalará un aparcabicis. En el área del lavadero de Rañeces, de 160 metros cuadrados, se creará un espacio verde.

Durante el desbroce se eliminarán especies invasoras como la Buddleja davidii, conocida como el arbusto de las mariposas. La empresa Excavaciones Allende y Jardinor SL ejecutará la obra, adjudicada por 85.333 euros. El plazo fijado para ejecutar los trabajos en el entorno de los meandros que separan los concejos de Las Regueras y Oviedo es de tres meses.