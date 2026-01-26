Multado con 400 euros y cuatro puntos menos: uno de los radares que más sanciona está en Oviedo y mucha gente lo desconoce

Las multas por velocidad están al alza en Asturias. Se incrementan las denuncias de radares móviles, que pasaron de 14.461 a 17.160, un aumento del 18,66 por ciento. Automovilistas Europeos Asociados sostiene que la recaudación ha aumentado por estos radares "camuflados".

La Direción General de Tráfico (DGT )puede multarte con entre 2 y 6 puntos menos del carné por exceso de velocidad, dependiendo de la velocidad y el tipo de vía. Por ejemplo, un exceso de entre 31 y 50 km/h en vías urbanas puede costar 300 euros y 2 puntos, mientras que superar el límite en 51 km/h o más se considera una falta muy grave y puede implicar la pérdida de 6 puntos y una multa de hasta 600 euros. Por su parte, los radares fijos siempre deben estar señalizados. Para velocidades de hasta 100 kilómetros por hora, cuentan con 5 km/h de margen, mientras que para velocidades de más de 100 km/h, los radares se calibran con un 5% de margen. Es decir, si circulamos a 80, el radar saltará cuando sobrepasemos los 86 kilómetros por hora ya que existe un margen de 5 km/h. Sin embargo, si sobrepasamos los 100 km/h, el radar fijo saltará a los 126 km/h, ya que aplicamos el 5% de la velocidad excedida.

En Oviedo hay un radar que ha pillado por sorpresa a numerosos conductores en los últimos meses. Vuelven las multas de tráfico por exceso de velocidad en La Bolgachina. Numerosos conductores despidieron 2025 con una sorpresa poco festiva en el buzón: una multa —en algunos casos más de una— por exceso de velocidad captada por un radar móvil situado en el kilómetro 29 de la Autovía de la Plata, en sentido León, apenas medio kilómetro antes del antiguo emplazamiento del radar fijo del túnel de La Bolgachina, retirado en 2019 tras demostrarse que funcionaba de manera irregular.

La sorpresa ha sido mayúscula para muchos automovilistas, acostumbrados a la presencia de radares fijos en la autovía, pero no a la instalación de un control móvil en un punto tan próximo a uno de los episodios más polémicos de la historia reciente de la DGT en Asturias. No en vano, a escasa distancia de este lugar se encuentra el radar más multón de la región: el del kilómetro 35,2 de la A-66, a la altura de El Caleyo, en Ribera de Arriba, que en 2023 sancionó a 26.083 conductores, según los últimos datos oficiales cerrados.

Respecto a cuánto puede ser la sanción según la velocidad, el club RACE lo explica: "Las sanciones varían dependiendo de cuánto superes el límite: Hasta 20 km/h: multa de 100–300 € sin puntos; 21–30 km/h: multa de 300 € y 2 puntos menos; 31–40 km/h: multa de 400 € y 4 puntos menos. Más de 40 km/h: multa de 500 € y 6 puntos menos".