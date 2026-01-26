Pablo Moro celebra el 20 aniversario de su primer disco, "Emepetreses", con un concierto en Oviedo

El cantautor ovetense Pablo Moro celebrará el próximo 17 de abril en la sala "Tribeca Live" de Oviedo el vigésimo aniversario del lanzamiento de su primer disco "Emepetreses"."Vamos a celebrar el cumpleaños de unas canciones millennials", anuncia el artista, que promete "barra libre de vodka y de caramelos".

El concierto, junto a "Los chicos listos", se plantea como una cita única. Tras esta fecha, el artista no prevé repetir el formato del evento. Las puertas de la sala se abrirán a las 20.00 horas y las entradas ya están a la venta, a 25 euros junto al cedé "Emepetreses" y a 20, solo para el concierto.

Pablo Moro publicó a finales de 2005 su primer disco en solitario "Emepetreses", con la producción de David Ferreiro y por él recibió el premio AMAS (Anuario de la Música Asturiana) en 2006 al mejor letrista.

A aquel le seguirían nuevos lanzamientos discográficos. En septiembre de 2007 salió a la luz su segundo disco, "Smoking Point", que le valió dos nuevos AMAS, al mejor disco y al mejor videoclip, el del tema "El último vals". "Pequeños placeres domésticos" fue la tercera entrega discográfica de Pablo Moro, con producción de Álvaro Bárcena. Luego vendría en 2013 "La vida solucionada", con "Los Mozos Listos", bajo la producción de Álvaro Bárcena nuevamente y con la supervisión técnica de Dani Sevillano.