"Pintura como acontecer", la exposición que la pintora ovetense Paz Banciella presenta el miércoles en la sala de la Universidad

Paz Baciella inaugurará exposición, "Pintura como acontecer", el miércoles 28 de enero a las 19.00 horas en la sala de exposiciones del edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Al acto, abierto al público, asistirán, además de la artista y del comisario de la muestra pictórica, Santiago Martínez, Marta Mateo en su primer acto oficial como Vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural.

La exposición está compuesta por una selección de pinturas de diversos formatos, realizadas en técnica mixta, que destacan, según el comisario, por "su singularidad estética y un fuerte lirismo". "En cada cuadro, el gesto y la materia dialogan a la perfección, y el tratamiento matérico de las masas pictóricas se ve compensado por la fluidez de las manchas de color en un equilibrio y en una búsqueda de la armonía que trasciende en quien las contempla", afirma.

"Hay acontecimientos que son inaccesibles a una percepción directa a través de los sentidos. Son misterios que solo la creación plástica puede llegar a desvelar y el arte de la pintura es una de las mejores vías para acceder a ese conocimiento. Algo así entiendo que acontece ante las pinturas de Paz Banciella, sus obras no son la captación de paisajes concretos, aunque alguna vez, lejanamente, se intuya algún referente. Son más bien esos paisajes de interior que reflejan una emoción o una experiencia, o ambas cosas. Instantes condensados en la superficie pictórica a partir de la materia prima de la creación", refiere Santiago Martínez en su presentación de la exposición. "En las pinturas de Paz Banciella", continúa el comisario de la muestra, "confluye la observación del entorno con un mundo interior repleto de matices" y cita a la artista ovetense, que sostiene que "la obra de arte puede inquietar sin explicar nada, pues es un campo de fuerzas internas”.