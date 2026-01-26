EL PSOE pide "voluntad política" para abordar la situación de las personas sin hogar en Oviedo

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Marisa Ponga, denunció este lunes que el equipo de gobierno está "frenando" el programa municipal de atención a las personas sin hogar. La agrupación socialista considera este plan un "recurso esencial" para dar respuesta a una realidad social que afecta a la ciudad. "Las situaciones que atraviesan varias familias en el entorno de El Rayo y Mercadín, pero también en otros puntos del municipio, no se solucionan con derribos", señaló Ponga.

La edil recordó que episodios como el fallecimiento de un joven en una vivienda ruinosa el pasado noviembre o los incendios en otros inmuebles de la zona son “un signo de que algo no está funcionando”, y criticó la falta de prioridad política hacia las políticas sociales. En este sentido, subrayó que "no estamos ante un proyecto nuevo, sino ante un programa necesario que debería estar funcionando con normalidad y reforzándose, no abandonado en un proceso de reflexión permanente", y advirtió además del déficit de participación y coordinación existente. Ponga señaló que órganos creados específicamente para mejorar la atención al sinhogarismo apenas han tenido actividad.

El grupo socialista reclamó además un refuerzo de los programas de atención a las personas, con especial atención a los dirigidos a la juventud, y alertó del incremento del sinhogarismo entre personas jóvenes y mujeres. "La reflexión permanente no da de comer ni ofrece un techo. Lo que hace falta es gestión, compromiso y voluntad política", concluyó Ponga.