Estos son los cines de Oviedo que mantendrán las entradas “low cost” para mayores cuando terminen las ayudas del Gobierno

Los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo seguirán ofreciendo entradas a precio reducido para mayores de 65 años todos los martes, a un coste de cuatro euros, una vez finalice el programa estatal de Cine Senior impulsado por el Gobierno.

La iniciativa nacional concluirá oficialmente el martes 27 de enero, aunque se prolongará de forma limitada a algunas sesiones del 3 de febrero, última fecha prevista dentro del plan. A partir de entonces, serán las propias salas ovetenses las que mantengan el descuento de forma independiente, con el objetivo de dar continuidad a una medida que ha favorecido la asistencia de público sénior a las proyecciones.

Desde la dirección de Embajadores Foncalada señalaron que esta decisión busca “reafirmar su compromiso con un cine accesible” y facilitar que las personas mayores sigan acudiendo a las salas en condiciones económicas ventajosas.

El espacio cinematográfico subraya además su voluntad de seguir fomentando el vínculo entre el público y la gran pantalla. “Queda mucho cine por disfrutar y muchas historias por descubrir juntos”, destacan desde la exhibidora, que consolida así una política de precios orientada a ampliar el acceso a la cultura cinematográfica.

Seis cines asturianos participan desde el pasado junio en la tercera edición de "Cine Sénior", un programa, impulsado por el Ministerio de Cultura y dirigido a personas de 65 años o más, que podrán acceder al cine todos los martes, durante 12 meses seguidos, a un precio reducido de dos euros.

En la anterior edición de "Cine Sénior", en Asturias se beneficiaron de ese precio rebajado 27.414 espectadores, un 74,7% más que en la anterior. Cinesa Intu Asturias (Parque Principado, Siero); Ocine Premium Los Fresnos (Gijón); Fantasio (Navia); Odeón Parque Astur (Corvera); Yelmo Cines Los Prados (Oviedo) y Yelmo Cines Ocimax (Gijón) son los cines de la región que se han incorporado a la iniciativa.