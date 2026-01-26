La Universidad Alfonso X acerca su propuesta a los estudiantes en Oviedo: "Nos hace mucha ilusión ver tanto interés"

El desembarco de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) en Oviedo sigue su curso. Los alumnos que están acabando Bachillerato en los diferentes institutos de la ciudad, tuvieron la oportunidad de escuchar las propuestas educativas de más de una decena de universidades, públicas y privadas, este lunes en el Calatrava. La gran novedad de esta primera toma de contacto, que se celebra todos los años, es la presencia de la UAX en el Principado de cara al curso que viene, especialmente, entre los alumnos de la rama sanitaria. "Viene mucha gente preguntando por el centro que vamos a abrir, nos hace mucha ilusión ver tanto interés", confesó Fernando López, director de admisiones de la institución.

Centenares de futuros universitarios visitaron la Feria de Orientación Universitaria de Oviedo con el objetivo de recabar información que les pueda servir en un futuro a la hora de elegir qué carrera y dónde la quieren estudiar. La prioridad de la gran mayoría es quedarse en Asturias, la Universidad de Oviedo fue una de las que más alumnos atendió, pero la llegada de la UAX a la capital del Principado abre una posibilidad para los interesados en cursar una licenciatura relacionada con la rama de la salud. "La competencia por entrar en Medicina es feroz todos los años. Tener aquí una institución privada que ofrezca formación es una buena oportunidad para que, aquellos que se lo puedan permitir, tengan la posibilidad de estudiar la especialidad que les gusta en Asturias", señaló Héctor Regueria, profesor del Colegio Loyola PP Escolapios, dando una visión positiva de este cambio.

Muchos de los jóvenes que se acercaron al Calatrava todavía no tienen claro que quieren estudiar. Algunos dudan entre varias opciones y otros directamente aplazan la decisión para cuando tengan que elegir las asignaturas de las que se van a examinar en la Prueba de Acceso a la Universidad.

"No tengo claro dónde quiero ir, de momento, me gustó mucho lo que me propuso el encargado de la Universidad de Coruña", aseguró Luis Ballester, alumno del colegio Santa María del Naranco, muy interesado en estudiar el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. "Quiero estudiar Medicina. Tengo claro que quiero quedarme en Oviedo, es mi ciudad y, además, es mucho mejor por la parte económica", añadió Eva Díaz, compañera de clase de Ballester.

Una de las grandes preocupaciones de los futuros universitarios es conseguir una vivienda a un precio razonable allá donde les toque ir a estudiar. Las residencias universitarias también quisieron acercarse a los jóvenes en la feria para hacerles saber lo que ofrecen de cara al año que viene. "Nosotros ofrecemos muchas facilidades, las residencias son una solución que cada vez gana más importancia. Conseguir un piso en las grandes ciudades está muy complicado, aún más, dentro de los parámetros económicos en los que se manejan los estudiantes", apuntó Fabiola Lopes, coordinadora de "Livensa Living".

Noticias relacionadas

Las obras siguen su curso

Justo debajo de la feria, seguían en marcha las obras para adecuar el espacio a la futura actividad académica de la UAX, con los primeros trabajos centrados en el derribo de paredes que permitirán habilitar aulas, despachos para el profesorado y distintas salas docentes. Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, estuvo presente en el edificio durante la mañana del lunes. La actuación avanza con la vista puesta en el inicio del curso en septiembre.