Los Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias renuevan su directiva: asamblea extraordinaria el 19 de febrero en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo

La Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias ha convocado una asamblea extraordinaria, el día 19 de febrero de 2026, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda en la sala de Formación (segunda planta) del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, en el n.º 5 de la calle Schultz de Oviedo, con el objeto de proceder a la renovación de seis miembros de su junta directiva, cinco de ellos por expiración ordinaria de su mandato y el sexto por dimisión debido a razones profesionales.

Los vocales de la junta directiva cesantes, cuyos cargos son objeto de elección, son Martín Caicoya Gómez-Morán, María Jesús Queipo Pérez, Laura Gutiérrez González, Milca Iglesias Echevarría, Juan José Calderón Labao y Alfonso Palacio Álvarez. Este último fue director del Museo asturiano hasta su incorporación hace un año al Museo Nacional del Prado como director adjunto de Conservación e Investigacion.

El orden del día de la asamblea contempla la presentación de candidaturas a la junta directiva, la votación de las candidaturas presentadas si su número fuera superior a las vacantes a cubrir, la proclamación de los candidatos electos y finalmente la lectura y aprobación del acta de la asamblea.