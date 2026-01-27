Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias renuevan su directiva: asamblea extraordinaria el 19 de febrero en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo

Cinco miembros de la junta agotan el tiempo de mandato ordinario y Alfonso Palacio, director de la institución hasta su incorporación hace un año a la dirección adjunta del Prado, dimite por motivos profesionales

La fachada del Palacio de Velarde, sede del Museo de Bellas Artes de Asturias.

Elena Fernández-Pello

Oviedo

La Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias ha convocado una asamblea extraordinaria, el día 19 de febrero de 2026, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda en la sala de Formación (segunda planta) del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, en el n.º 5 de la calle Schultz de Oviedo, con el objeto de proceder a la renovación de seis miembros de su junta directiva, cinco de ellos por expiración ordinaria de su mandato y el sexto por dimisión debido a razones profesionales.

Los vocales de la junta directiva cesantes, cuyos cargos son objeto de elección, son Martín Caicoya Gómez-Morán, María Jesús Queipo Pérez, Laura Gutiérrez González, Milca Iglesias Echevarría, Juan José Calderón Labao y Alfonso Palacio Álvarez. Este último fue director del Museo asturiano hasta su incorporación hace un año al Museo Nacional del Prado como director adjunto de Conservación e Investigacion.

El orden del día de la asamblea contempla la presentación de candidaturas a la junta directiva, la votación de las candidaturas presentadas si su número fuera superior a las vacantes a cubrir, la proclamación de los candidatos electos y finalmente la lectura y aprobación del acta de la asamblea.

