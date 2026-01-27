Los Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias renuevan su directiva: asamblea extraordinaria el 19 de febrero en la sede del Colegio de Abogados de Oviedo
Cinco miembros de la junta agotan el tiempo de mandato ordinario y Alfonso Palacio, director de la institución hasta su incorporación hace un año a la dirección adjunta del Prado, dimite por motivos profesionales
La Asociación de Amigos del Museo Bellas Artes de Asturias ha convocado una asamblea extraordinaria, el día 19 de febrero de 2026, a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 17.30 horas en segunda en la sala de Formación (segunda planta) del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, en el n.º 5 de la calle Schultz de Oviedo, con el objeto de proceder a la renovación de seis miembros de su junta directiva, cinco de ellos por expiración ordinaria de su mandato y el sexto por dimisión debido a razones profesionales.
Los vocales de la junta directiva cesantes, cuyos cargos son objeto de elección, son Martín Caicoya Gómez-Morán, María Jesús Queipo Pérez, Laura Gutiérrez González, Milca Iglesias Echevarría, Juan José Calderón Labao y Alfonso Palacio Álvarez. Este último fue director del Museo asturiano hasta su incorporación hace un año al Museo Nacional del Prado como director adjunto de Conservación e Investigacion.
El orden del día de la asamblea contempla la presentación de candidaturas a la junta directiva, la votación de las candidaturas presentadas si su número fuera superior a las vacantes a cubrir, la proclamación de los candidatos electos y finalmente la lectura y aprobación del acta de la asamblea.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años