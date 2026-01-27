El Ayuntamiento de Oviedo asegura que la nueva marquesina de autobús de Las Caldas estará habilitada en dos meses

El Ayuntamiento de Oviedo avanza en la mejora del transporte urbano y de la seguridad vial en Las Caldas con la creación de una nueva parada de autobús junto al campo de golf municipal. La actuación, impulsada por la concejalía de Infraestructuras, permitirá acercar el transporte público a estas instalaciones deportivas y evitar situaciones de riesgo que se venían produciendo hasta ahora.

Los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 132.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, estarán finalizados a mediados del próximo mes de marzo. La nueva parada se ubicará junto al aparcamiento del campo de golf e incorporará una marquesina, de forma que los usuarios no tengan que esperar el autobús en la carretera AS-322 ni hacerlo a la intemperie, como ocurría hasta el momento.

Hasta ahora, los viajeros de la línea G (Puerto–Montecerrao), muchos de ellos niños y jóvenes que acuden a entrenamientos y actividades deportivas, debían caminar cerca de un kilómetro por la carretera general para acceder al campo, una situación que el Ayuntamiento considera inadecuada desde el punto de vista de la seguridad y la accesibilidad.

Arreglos en la acera

La parada se situará en el vial de acceso al edificio social del campo de golf, dentro de terrenos de titularidad municipal. Dado que el recorrido habitual de la línea no continúa por este vial, el proyecto incluye la habilitación de un espacio suficiente para que el autobús pueda realizar la maniobra de giro y reincorporarse a la AS-322. Además, durante los próximos dos meses, también se prolongará la acera existente en el aparcamiento para facilitar el acceso peatonal hasta la nueva parada.

Esta intervención forma parte del denominado Plan de Choque o Plan por Barrios de la concejalía de Infraestructuras, dirigida por el edil Nacho Cuesta, con el que se busca «mejorar el transporte urbano, reforzar la seguridad y fomentar el uso de instalaciones municipales». El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras visitaron este martes las obras, que ya se encuentran en marcha.