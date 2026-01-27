Cambios en febrero en la recogida de basura en Oviedo: estas son las nuevas frecuencias (con más vidrio y cubos negros)

Los vecinos de Oviedo tendrán más cubos de basura para facilitar el reciclaje. Aumenta la frecuencia del cubo verde (vidrio) a tres días a la semana y el negro volverá a estar a diario frente a los portales de los ovetenses a partir del 1 de febrero para evitar que los vecinos tiren la bolsa con residuos no reciclables al marrón, que está destinado exclusivamente a los restos orgánicos.

Esta práctica, demasiado extendida, ha provocado que en los últimos meses haya aumentado las toneladas de impropios –residuos que no están en el cubo adecuado– en el contenedor marrón, algo que supone un elevado coste para el Consistorio y repercute en los impuestos de los ciudadanos.

Noticias relacionadas

Estas son las nuevas frecuencias de recogida de basura en Oviedo para el 1 de febrero de 2026.