Futuro despejado en el PP de Oviedo: el congreso local para elegir a Mario Arias será extraordinario y el 21 de febrero

El primer congreso local del PP de Oviedo en casi nueve años tendrá carácter extraordinario y se celebrará, según lo inicialmente previsto, el 21 de febrero en el Auditorio. Así lo decidieron este lunes con su voto los 50 miembros de la junta directiva local que refrendaron la propuesta del presidente saliente, Agustín Iglesias Caunedo, de optar por una convocatoria extraordinaria para evitar tener que demorar el cónclave una semana más al no pasar un mes desde la celebración de la junta convocante que inicialmente estaba prevista el martes pasado, pero fue cancelada a causa del luto oficial por la tragedia de Adamuz.

Los populares, que escenificarán en dicho congreso un cierre de filas en torno al nuevo presidente, el primer teniente de alcalde, Mario Arias, también fueron en esto todos a una. La propuesta de Caunedo necesitaba el voto favorable de dos tercios de la junta directiva: 48 votos. Finalmente acudieron a la llamada del partido 50 y todos ellos respaldaron el punto planteado en una reunión a la que también acudió el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo.

«Los congresos locales forman parte de la esencia de los partidos, no es algo circunstancial ni accesorio, sino algo esencial y que tiene que mirar al exterior por el calendario electoral del próximo año», defendió Caunedo durante una intervención en la que también alabó la «responsabilidad» de Mario Arias y Gerardo Antuña al alcanzar un acuerdo para evitar dos candidaturas, que incluye la continuidad de Antuña como secretario general de la junta local.

Álvaro Queipo también intervino para agradecer a Caunedo, que fue alcalde de Oviedo entre 2012 y 2015, los servicios prestados como presidente del partido en Oviedo desde 2013. También ensalzó el acuerdo entre Arias y Antuña, a los que, en connivencia con el propio Caunedo les regaló unos ejemplares de los últimos libros de Mariano Rajoy y José María Aznar «para que se inspiren» de cara a las nuevas responsabilidades que asumirán a nivel interno.

El acuerdo, bendecido también por el Alcalde, Alfredo Canteli, abre una nueva etapa en el PP de Oviedo, marcada por el objetivo de mantener la mayoría absoluta municipal y lograr la primera victoria regional del partido desde 1995.