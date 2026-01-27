Los hoteles de Oviedo pulverizaron en diciembre su récord de pernoctaciones: "Es fruto de un trabajo coherente a largo plazo"

La hotelería de Oviedo cerró el mejor diciembre de su historia al alcanzar 74.023 pernoctaciones, un registro nunca antes logrado en la capital asturiana y que confirma el auge del turismo navideño en la ciudad. «Es el fruto de un trabajo a largo plazo de manera coherente», destacó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, al valorar un mes histórico impulsado por el buen tiempo, el fuerte tirón de la programación de Navidad, el buen encaje de los puentes festivos y el atractivo añadido de los partidos de Liga del Real Oviedo en el Carlos Tartiere frente al Mallorca y el Celta, que reforzaron la llegada de visitantes.

Pernoctaciones en el mes de diciembre en Oviedo. / .

La cifra de noches de hotel registradas en diciembre pulveriza el anterior récord, fijado en 2023, cuando los establecimientos carbayones superaron ligeramente las 71.800 reservas. También suponen 4.677 más que en 2024, a pesar de que el número de viajeros llegados a la capital asturiana fue de 737 menos que el año anterior, lo que se traduce en una mejora considerable de la estancia media, una de las ratios en los que el sector tiene como objetivo ir avanzando.

El nuevo techo consolida una tendencia ascendente que ya se venía observando en los últimos ejercicios y que sitúa a la capital como uno de los destinos urbanos del norte con mejor comportamiento en temporada tradicionalmente baja.

El auge del turismo navideño en Oviedo deja de ser una percepción para convertirse en una realidad estadística si se atiende a la serie histórica. Las cerca de 74.000 noches contratadas el pasado diciembre están muy por encima de las 55.860 registradas en el mismo mes de 2019, justo antes del inicio de la pandemia, una cifra que se movía en la línea de la media de años anteriores. El salto es, por tanto, muy significativo en apenas un lustro.

Tras el parón sanitario, los diciembres de 2022 y 2023 ya marcaron crecimientos muy destacados en el volumen de reservas hoteleras, reflejando un cambio de hábitos y una mayor capacidad de atracción de la ciudad fuera de la temporada alta clásica. En 2024 se produjo un ligero retroceso, atribuido principalmente a una peor coincidencia de fechas festivas en el calendario, pero la tendencia de fondo no se alteró y en 2025 se ha dado un nuevo impulso que lleva el listón a máximos.

Pisos turísticos

Esta nueva marca se produce, además, en un contexto general de caída de pernoctaciones hoteleras en muchos destinos debido al auge de las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que están modificando el reparto del alojamiento. «Hemos perdido pernoctaciones respecto al año pasado por las VUT pero estamos mejor que otros destinos», subrayó García Quintana, apuntando que, según los datos del INE conocidos ayer, el Principado cerró el 2025 con un 5,2% de pernoctaciones menos que en 2024.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística refuerzan esa idea. Entre 2019 y 2025, Oviedo suma 121.764 pernoctaciones hoteleras más, al pasar de 831.808 a 953.572. En el mismo periodo, el conjunto del Principado apenas crece en 101.852 noches. La lectura es clara: sin la aportación de la capital, Asturias no habría registrado crecimiento turístico en términos hoteleros, lo que sitúa a la ciudad como sostén fundamental de la evolución regional.

A ese liderazgo estructural se añade el peso simbólico de lo ocurrido el último diciembre. Las 74.023 pernoctaciones suponen un 10,17 por ciento más que en diciembre de 2024 y un 32,52 por ciento más que en 2019. El dato consolida el proceso de desestacionalización, uno de los objetivos estratégicos de la política turística municipal, y evidencia la fortaleza del destino en meses que antes tenían un comportamiento mucho más discreto.

El equipo de gobierno local atribuye esta evolución a una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la promoción cultural, gastronómica y deportiva, así como en la mejora de la imagen de la ciudad como lugar para escapadas urbanas. La programación navideña, la iluminación, los mercados y las actividades familiares han ido ganando peso como reclamo específico, complementando el patrimonio histórico y la oferta habitual.

Los datos se conocen, además, apenas un día después de la clausura de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), donde Oviedo volvió a contar con estand propio, inspirado en Santa María del Naranco, y centró su mensaje en cultura, cocina y deporte. La delegación municipal mantuvo contactos con representantes institucionales y agentes de mercados emisores considerados estratégicos.