IU asegura que el gobierno municipal tiene una "oportunidad única" con los murales del disco-bar Pick-Up de Oviedo

IU-Convocatoria por Oviedo pidió este martes que el Ayuntamiento agilice los trámites para hacerse con los murales, realizados por el artista local José Vivancos, que durante décadas estuvieron expuestos en las paredes del mítico pub Pick-Up situado en la calle Schultz. La formación encabezada por Gaspar Llamazares asegura que el consistorio ovetense tiene ante sí una "oportunidad única" de hacerse con estas piezas y de garantizar su exposición pública como parte del patrimonio cultural de la ciudad.

"Estos murales son una obra de gran valor artístico y un testimonio de la vida social y cultural de Oviedo. Una vez mostrado el interés por parte del equipo de gobierno, hay que agilizar su cesión y exponerlos públicamente para permitir que la ciudadanía los conozca y disfrute, y para reforzar la candidatura de Oviedo a Capitalidad Cultural Europea al mostrar nuestra riqueza patrimonial contemporánea", expuso Gaspar Llamazares.

Izquierda Unida reclamó al equipo de gobierno municipal que retome y agilice las gestiones necesarias para la cesión de los murales, subrayando la importancia de garantizar su adecuada conservación. "El Ayuntamiento cuenta con espacios suficientes para acoger estas obras. No tiene sentido que permanezcan almacenadas cuando pueden formar parte del patrimonio visible de la ciudad y contribuir a proyectar Oviedo como una ciudad culturalmente viva en Europa", concluyó Llamazares.