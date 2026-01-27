IU asegura que el gobierno municipal tiene una "oportunidad única" con los murales del disco-bar Pick-Up de Oviedo
"El Ayuntamiento cuenta con espacios suficientes para acoger estas obras, no tiene sentido que permanezcan almacenadas cuando pueden formar parte del patrimonio visible de la ciudad", señaló Gaspar Llamazares
IU-Convocatoria por Oviedo pidió este martes que el Ayuntamiento agilice los trámites para hacerse con los murales, realizados por el artista local José Vivancos, que durante décadas estuvieron expuestos en las paredes del mítico pub Pick-Up situado en la calle Schultz. La formación encabezada por Gaspar Llamazares asegura que el consistorio ovetense tiene ante sí una "oportunidad única" de hacerse con estas piezas y de garantizar su exposición pública como parte del patrimonio cultural de la ciudad.
"Estos murales son una obra de gran valor artístico y un testimonio de la vida social y cultural de Oviedo. Una vez mostrado el interés por parte del equipo de gobierno, hay que agilizar su cesión y exponerlos públicamente para permitir que la ciudadanía los conozca y disfrute, y para reforzar la candidatura de Oviedo a Capitalidad Cultural Europea al mostrar nuestra riqueza patrimonial contemporánea", expuso Gaspar Llamazares.
Izquierda Unida reclamó al equipo de gobierno municipal que retome y agilice las gestiones necesarias para la cesión de los murales, subrayando la importancia de garantizar su adecuada conservación. "El Ayuntamiento cuenta con espacios suficientes para acoger estas obras. No tiene sentido que permanezcan almacenadas cuando pueden formar parte del patrimonio visible de la ciudad y contribuir a proyectar Oviedo como una ciudad culturalmente viva en Europa", concluyó Llamazares.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
- Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años