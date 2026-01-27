José Luis Capitán, “Capi”: “Espero que la obra del centro para la atención a los pacientes de ELA se acelere lo máximo posible”
El exatleta, que sufre la enfermedad, aseguró en el IES La Corredoria que "los avances tecnológicos y en investigación son enormes en los últimos cuatro años, por lo que la llegada del tratamiento o incluso de la cura está más cerca"
En el salón de actos del IES La Corredoria, José Luis Capitán, «Capi», exatleta afincado en Asturias, enfermo de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) y activista, inició su charla ante los estudiantes del centro con un primer mensaje dirigido a las consejeras de Educación, Eva Ledo, y Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, que ocupaban la primera fila. Desde el escenario, utilizando el dispositivo equipado con un visor ocular que maneja con sus ojos y transforma las frases en una locución, pidió que «el centro pionero para la atención a los enfermos de ELA situado en el antiguo edificio del Materno Infantil acelere la finalización de sus obras lo máximo posible».
Destacó, antes de dirigirse a los alumnos, que la presencia de las representantes del Gobierno regional en la charla «pone en valor la lucha del colectivo de enfermos de esclerosis lateral amiotrófica por unos derechos fundamentales». Y, añadió, «espero que tras esta charla se motiven más si cabe para que la ley ELA sea una realidad cuanto antes en los hogares de los ciudadanos asturianos».
Capitán confesó su «emoción» por dirigirse de nuevo a los estudiantes en las aulas, donde imparte las charlas que forman parte del proyecto «Enamorados dELA vida», que emprendió junto a su esposa, Teresa Pérez, el pasado curso. «Por segundo año consecutivo vuelvo a pisar las aulas después de que la enfermedad me apartase de ellas durante tanto tiempo», manifestó antes de agradecer a la Consejería de Educación su respaldo a la iniciativa.
Numerosos alumnos de colegios e institutos de toda la región asistieron ya a las charlas que buscan visibilizar la enfermedad de un proyecto que ayer llegó al IES La Corredoria, a pocos metros del colegio del mismo nombre en el que impartió clase Capitán. Y varios de sus alumnos, que cursan ahora 2.º de Bachillerato en el instituto, asistieron a la conferencia y saludaron a su maestro.
"Docente ejemplo"
A los estudiantes congregados en el salón de actos del centro les explicó, en el turno de preguntas, que «cuando se recibe un diagnóstico tan devastador como este se entra en shock». En los últimos cuatro años, les dijo Capitán, «los avances tecnológicos y en materia de investigación están siendo enormes, por lo que la llegada de un tratamiento e incluso de la cura está más cerca».
La consejera de Educación destacó que Capitán es el «docente ejemplo» que «al ver frustrada su vocación, porque le sobreviene una enfermedad, que le impide seguir desarrollándola encuentra la manera de seguir enseñando». La responsable del departamento regional de Derechos Sociales le agradeció que imparta «estas charlas para visibilizar la ELA».
