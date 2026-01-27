Los murales del Pick-Up encuentran nuevo hogar en Oviedo tras una década guardados en un trastero de Latores

Los dos murales que durante 32 años presidieron el pub ovetense Pick-Up ya tienen nuevo destino. Su propietario, Juan José Álvarez, que ha conservado las piezas en su domicilio durante la última década, inició este martes los trámites para cederlas al Ayuntamiento de Oviedo. El plan del consistorio ovetense es exhibir estas obras, en las que José Vivancos retrató a 25 destacadas personalidades de los años ochenta asturianos, en el Calatrava. "Es una iniciativa muy importante por el valor sentimental que tienen estos cuadros para la ciudad", señaló el concejal de Cultura, David Álvarez.

Desde hace una década, estas emblemáticas piezas estuvieron almacenadas detrás de unas estanterías en la casa del último propietario del local, Juanjo el de "La Regenta", en Latores. En 2018, el entonces concejal de Cultura, Roberto Sánchez Ramos, "Rivi", impulsó gestiones para que el Ayuntamiento de Oviedo adquiriera las obras y encargó una visita del entonces director del Museo de Bellas Artes de Asturias, Alfonso Palacio, con el objetivo de elaborar un informe técnico sobre una posible adquisición. En aquel momento, se barajó la posibilidad de exhibirlos en el teatro Filarmónica, pero quedó en nada por el cambio de gobierno municipal.

El origen del acuerdo que se acaba de poner en marcha se inició en 2024, ya en el segundo mandato de Alfredo Canteli, cuando el actual concejal de Cultura, David Álvarez, retomó el interés municipal por las obras y visitó de nuevo la casa de Juanjo acompañado de una técnica especialista con el fin de evaluar su estado de conservación, tras la restauración a la que el propietario las sometió en 2002.

Tener estos dos cuadros, de más de 3,5 metros de largo cada uno, cada vez era más "pesado" para Juanjo Requejo. Su único requisito para llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de cesión era que estuviesen expuestos en alguna parte para que la ciudadanía los pudiese visitar cuando quisiera, porque, como él mismo explica, "para tenerlos en un despacho, me los quedo yo". "La idea es hacer una cesión, me da igual los años que sean. Ya nos vamos a poner a trabajar en el papeleo, es un alivio porque cada vez que los había que mover era un lío", explicó Requejo.

El nuevo hogar de estos dos cuadros del artista cartagenero José Vivancos será el Palacio de Exposiciones y Congresos del Calatrava. El proyecto se encuentra todavía en una fase muy inicial y, por el momento, el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar con la documentación necesaria para poder completar todo el proceso administrativo en tiempo y forma.

El Consistorio aún tiene que estudiar en qué parte del edificio se instalarán las obras, aunque desde el área de Cultura tienen claro que quieren que se ubiquen en una zona visible y de tránsito habitual para el público. La intención municipal es que los murales puedan ser contemplados por el mayor número posible de personas. Si los plazos se cumplen y los trámites burocráticos lo permiten, la previsión es que todo esté listo para los meses de verano.