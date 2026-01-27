Oviedo "gana" el Globo de Oro: la estadounidense Rhea Seehorn elegida mejor actriz por su papel en esta serie rodada en el Calatrava

El Globo de Oro a la mejor actriz de serie dramática, uno de los premios de interpretación más importantes del planeta, tiene conexión directa con Oviedo. La estadounidense Rhea Seehorn se alzó con el prestigioso galardón otorgado por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood el pasado 11 de enero, durante la 83.ª gala celebrada en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, por su papel en «Pluribus», la nueva serie de Vince Gilligan, creador de «Breaking Bad», que también estuvo nominada al premio a la mejor serie y en diciembre de 2024 eligió el Calatrava como uno de sus escenarios para grabar. El rodaje convirtió por unos días el edificio en aeropuerto y dejó como recuerdo un paseo de la actriz por el mercadillo navideño de la plaza de la Catedral, así como apariciones del afamado director por el centro del casco urbano.

Aunque la producción es estadounidense y su historia se mueve en coordenadas de ciencia ficción posapocalíptica, Oviedo sirvió para rodar algunas escenas amables. El segundo capítulo de la primera temporada, titulado «La Pirata», convirtió el Palacio de Congresos diseñado por Santiago Calatrava en plató para recrear los interiores de otras escenas grabadas en el aeropuerto de Bilbao, también obra del arquitecto valenciano.

Durante varios minutos de ese episodio pueden verse a Seehorn –Carol Sturka en la ficción– y a la también actriz Karolina Wydra –Zosia en la serie– en el hall del edificio ovetense, interactuando con una familia en un escenario en el que aparecen de nuevo en el singular complejo municipal varios elementos donados por la productora del rodaje de «Los 4 Fantásticos» al Ayuntamiento.

Los guiños a la capital del Principado no se quedan ahí. Uno de los personajes principales de la serie, el interpretado por el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, se llama Manousos Oviedo, un detalle que no pasó desapercibido entre el equipo asturiano que colaboró en el rodaje. Además, en los créditos finales del capítulo aparece un agradecimiento expreso a la Film Commission de Asturias, artífice de la elección del escenario.

La conexión con la ciudad también se dejó notar fuera de las cámaras. Durante el rodaje desarrollado durante varios meses en Oviedo en diciembre de 2024, Seehorn y Wydra se alojaron en el hotel de la Reconquista y salieron a pasear por el centro. Acompañadas por un miembro del equipo, cruzaron el Campo San Francisco y se adentraron en el mercado navideño del Antiguo, entre Porlier y la plaza de la Catedral.

Ni siquiera la amenaza de la lluvia impidió un largo recorrido por las casetas, donde las intérpretes pasaron casi desapercibidas. Seehorn, con la capucha puesta, compró un panettone, jabones artesanos y algunos dulces, mientras Wydra se centró en observar las luces y la decoración. Varias de sus compras fueron abonadas por su compañera, que no dudó en sacar la cartera en más de una ocasión.

«Pluribus» es una serie creada por Gilligan para Apple TV que sigue a Carol Sturka, una escritora inmune a una mente colmena surgida tras un virus extraterrestre. Ambientada en Albuquerque, la producción fue aclamada por la crítica por su originalidad y por la interpretación de Seehorn. Ahora, con el Globo de Oro en sus manos, aquella escala ovetense adquiere valor simbólico dentro de un éxito internacional. Un reconocimiento que refuerza la proyección de Asturias como escenario audiovisual y que confirma que, a veces, las grandes historias globales también encuentran en Oviedo un lugar desde el que dar el salto a la alfombra roja.