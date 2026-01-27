El PSOE reclama un espacio público dedicado a la figura de Jorge Ilegal en Oviedo
"Preservar su memoria en el espacio común es incorporar su legado a la geografía emocional de la ciudad", señaló Javier Ballina
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo registró este martes un ruego en el Pleno municipal, que se celebrará el martes de la semana que viene, para que el equipo de gobierno dedique un espacio público de la ciudad a la memoria de Jorge Martínez. Con esta iniciativa, la formación socialista quiere reivindicar la importancia de la figura del líder del grupo "ilegales" para la historia musical y cultural ovetense. "Su trayectoria artística, marcada por la independencia, el inconformismo y el pensamiento crítico, representa valores que conectan con una ciudad que aspira a ser creativa, abierta y referente cultural", señaló el edil Javier Ballina.
Aunque nació en Avilés, el PSOE defiende que Jorge Martínez fue "un ovetense de adopción a temporadas durante buena parte de su vida" y aprovecharon para recordar que Oviedo mantiene una "deuda de reconocimiento" con quienes han contribuido de forma decisiva a enriquecer su vida cultural. La agrupación encabezada por Carlos Fernández Llaneza también destaca que dedicar un espacio público a Jorge Ilegal "no solo supone rendir homenaje a un creador excepcional", sino también reconocer el papel de la cultura y de las músicas populares como parte esencial del patrimonio cultural de la ciudad.
"Preservar la memoria de Jorge Martínez en el espacio común es incorporar su legado a la geografía emocional de Oviedo y reafirmar el compromiso de la ciudad con la cultura y con quienes la han hecho más libre a través del arte", concluyó Ballina.
