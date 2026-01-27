Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Las tres nuevas escuelinas de Oviedo empezarán a funcionar en el primer semestre

Los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia acogerán los nuevos centros que impulsa la Consejería de Educación

El colegio Pablo Miaja.

El colegio Pablo Miaja. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

Las tres escuelinas que el Principado acondiciona en tres colegios de Oviedo -Gesta, Pablo Miaja y El Villar de Trubia- abrirán en este primer semestre. Ese es el plazo fijado por la consejera de Educación, Eva Ledo, que no ofreció mas concreción sobre cada uno de los centros proyectados para el concejo, que se suman al que ya funciona en el concejo, desde octubre del pasado año, con dos sedes en las Escuelas Blancas y el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. En Oviedo funcionan siete escuelas infantiles, impulsadas todas ellas por el Ayuntamiento.

“Según se vayan finalizando se irán abriendo a lo largo de este primer semestre”, aseguró Ledo. Los centros para niños menores de tres años de los colegios Gesta y Pablo Miaja tendrán tres unidades cada uno y El Villar, una. Según las previsiones iniciales de la Consejería de Educación tenían que haber abierto sus puertas ya el pasado año.

Fondos europeos

Las obras en estas nuevas escuelinas, que son financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ascienden a 730.448 euros. La escuelina del colegio Gesta, que se llamará “Los Pericos”, fue adjudicada a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte por 282.261 euros. Ocupará las aulas de Nuevas Tecnologías y Música del edificio en el que se desarrolla actividad educativa desde 1957.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La actuación que tiene un mayor presupuesto es la del colegio Pablo Miaja, con 314.734 euros. Terra Ingenieros es la empresa que acomete los trabajos para la nueva escuelina que se está adecuando en el centro ubicado en la calle General Elorza. En El Villar (Trubia) es Sedes la firma que acomete los trabajos, que cuestan 133.452 euros. Estas dos escuelinas llevan por nombre Pinón y Telva, por los personajes creados por el dibujante Alfonso Iglesias. Las tres escuelas de bebés se enmarcan en la segunda fase programada por la Consejería de Educación.

Las plazas que se ofertarán en los tres centros no acabarán con la lista de espera que existe en Oviedo. Ese objetivo está marcado en la agenda del Principado para las dos posteriores fases, la tercera y la cuarta, tanto en Oviedo como en Gijón.

Noticias relacionadas y más

Las siete escuelas infantiles que puso en marcha el Ayuntamiento en Oviedo, y que se integrarán en la nueva red autonómica, son La Corredoria, Colloto, La Florida, Rubín, Dolores Medio, María Balbín y Montenuño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  2. Cierra en Oviedo el último quiosco del Campillín: 'Esta zona fue el Bronx en su época; había paisanas que cruzaban en taxi
  3. Atención conductores: corte de tráfico de diez horas en una de las arterias principales de Oviedo para el próximo domingo
  4. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  5. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  6. El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
  7. Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
  8. Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años

Las tres nuevas escuelinas de Oviedo empezarán a funcionar en el primer semestre

Las tres nuevas escuelinas de Oviedo empezarán a funcionar en el primer semestre

Siete muertos y una bomba desactivada en Oviedo: así fue el gran simulacro antiterrorista en el Calatrava

Siete muertos y una bomba desactivada en Oviedo: así fue el gran simulacro antiterrorista en el Calatrava

Cambios en febrero en la recogida de basura en Oviedo: estas son las nuevas frecuencias (con más vidrio y cubos negros)

La indignación de un ovetense por lo farragoso que resulta hacer trámites online: "Prefiero hacer cola en el banco y hablar con alguien que me mire a los ojos"

La indignación de un ovetense por lo farragoso que resulta hacer trámites online: "Prefiero hacer cola en el banco y hablar con alguien que me mire a los ojos"

IU asegura que el gobierno municipal tiene una "oportunidad única" con los murales del disco-bar Pick-Up de Oviedo

IU asegura que el gobierno municipal tiene una "oportunidad única" con los murales del disco-bar Pick-Up de Oviedo

El PSOE reclama un espacio público dedicado a la figura de Jorge Ilegal en Oviedo

El PSOE reclama un espacio público dedicado a la figura de Jorge Ilegal en Oviedo

La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital

La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital

Un peluquero ovetense, detrás del último "cambio exprés" de Tamara Falcó: "Estoy en las mejores manos"

Un peluquero ovetense, detrás del último "cambio exprés" de Tamara Falcó: "Estoy en las mejores manos"
Tracking Pixel Contents