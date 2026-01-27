Las tres nuevas escuelinas de Oviedo empezarán a funcionar en el primer semestre
Los colegios Gesta, Pablo Miaja y El Villar, en Trubia acogerán los nuevos centros que impulsa la Consejería de Educación
Las tres escuelinas que el Principado acondiciona en tres colegios de Oviedo -Gesta, Pablo Miaja y El Villar de Trubia- abrirán en este primer semestre. Ese es el plazo fijado por la consejera de Educación, Eva Ledo, que no ofreció mas concreción sobre cada uno de los centros proyectados para el concejo, que se suman al que ya funciona en el concejo, desde octubre del pasado año, con dos sedes en las Escuelas Blancas y el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. En Oviedo funcionan siete escuelas infantiles, impulsadas todas ellas por el Ayuntamiento.
“Según se vayan finalizando se irán abriendo a lo largo de este primer semestre”, aseguró Ledo. Los centros para niños menores de tres años de los colegios Gesta y Pablo Miaja tendrán tres unidades cada uno y El Villar, una. Según las previsiones iniciales de la Consejería de Educación tenían que haber abierto sus puertas ya el pasado año.
Fondos europeos
Las obras en estas nuevas escuelinas, que son financiadas con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ascienden a 730.448 euros. La escuelina del colegio Gesta, que se llamará “Los Pericos”, fue adjudicada a la empresa Edificaciones Asturianas del Norte por 282.261 euros. Ocupará las aulas de Nuevas Tecnologías y Música del edificio en el que se desarrolla actividad educativa desde 1957.
La actuación que tiene un mayor presupuesto es la del colegio Pablo Miaja, con 314.734 euros. Terra Ingenieros es la empresa que acomete los trabajos para la nueva escuelina que se está adecuando en el centro ubicado en la calle General Elorza. En El Villar (Trubia) es Sedes la firma que acomete los trabajos, que cuestan 133.452 euros. Estas dos escuelinas llevan por nombre Pinón y Telva, por los personajes creados por el dibujante Alfonso Iglesias. Las tres escuelas de bebés se enmarcan en la segunda fase programada por la Consejería de Educación.
Las plazas que se ofertarán en los tres centros no acabarán con la lista de espera que existe en Oviedo. Ese objetivo está marcado en la agenda del Principado para las dos posteriores fases, la tercera y la cuarta, tanto en Oviedo como en Gijón.
Las siete escuelas infantiles que puso en marcha el Ayuntamiento en Oviedo, y que se integrarán en la nueva red autonómica, son La Corredoria, Colloto, La Florida, Rubín, Dolores Medio, María Balbín y Montenuño.
