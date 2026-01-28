Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Aula del Futuro de Oviedo ya forma a los docentes para trasladar la nueva tecnología digital a los centros

Los cursos se desarrollan en la instalación ubicada en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR)

Una de las jornadas de formación celebradas en el CPR de Oviedo.

Una de las jornadas de formación celebradas en el CPR de Oviedo.

Elena Peláez

Oviedo

Explorar con las tecnologías digitales y trasladar a los centros nuevas metodologías. Ese es el objetivo con el que se creó el Aula del Futuro del Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Oviedo, que empezó recientemente a impartir formación a los docentes de todos los niveles educativos menos los universitarios.

En la instalación, impulsada por el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), con la colaboración del Principado, se ha formado en las semanas a alrededor de cincuenta docentes. En el Aula del Futuro se ofertan diversos cursos, presenciales, de diez horas.

Con esta formación se persigue «que este modelo se traslade a los centros», afirma David González, asesor de Transformación Digital encargado de la instalación. El Aula del Futuro se creó hace poco menos de un año y entre su equipamiento dispone de pizarras digitales interactivas, pantallas táctiles, cámaras y un espacio croma. También cuenta con una impresora 3D y un escáner. Al frente del proyecto se encuentran los denominados embajadores, que en Asturias han pasado de cuatro a ocho recientemente, aseguró Nieves García, coordinadora de la red junto con Lucía Álvarez.

La Justicia francesa investiga la muerte de una mujer de Oviedo tras discutir con su pareja: "Los testigos dicen que la golpeó", defiende la familia

El Aula del Futuro de Oviedo ya forma a los docentes para trasladar la nueva tecnología digital a los centros

La esperada obra de Oviedo cuyo inicio visitaron Canteli y Nacho Cuesta: así será el lavado de cara de la zona

Intercambio de aulas entre el colegio y la Facultad

Oviedo necesita cuatro nuevos vendedores para el Mercadillo de La Corredoria: estas son las condiciones

Mayte Uceda, autora de la novela "Los amores paralelos": "La revolución minera del 34 abrió una grieta más en una sociedad convulsa, que se estaba dirigiendo al abismo"

Manuel Gutiérrez Claverol, geólogo ovetense: "El subsuelo de Oviedo es uno de los mejor estudiados de Europa"

Paz Banciella y la "Pintura como acontecer": la pintora ovetense presenta su obra reciente en la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo
