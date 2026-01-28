El Aula del Futuro de Oviedo ya forma a los docentes para trasladar la nueva tecnología digital a los centros
Los cursos se desarrollan en la instalación ubicada en el Centro del Profesorado y Recursos (CPR)
Explorar con las tecnologías digitales y trasladar a los centros nuevas metodologías. Ese es el objetivo con el que se creó el Aula del Futuro del Centro del Profesorado y Recursos (CPR) de Oviedo, que empezó recientemente a impartir formación a los docentes de todos los niveles educativos menos los universitarios.
En la instalación, impulsada por el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF), con la colaboración del Principado, se ha formado en las semanas a alrededor de cincuenta docentes. En el Aula del Futuro se ofertan diversos cursos, presenciales, de diez horas.
Con esta formación se persigue «que este modelo se traslade a los centros», afirma David González, asesor de Transformación Digital encargado de la instalación. El Aula del Futuro se creó hace poco menos de un año y entre su equipamiento dispone de pizarras digitales interactivas, pantallas táctiles, cámaras y un espacio croma. También cuenta con una impresora 3D y un escáner. Al frente del proyecto se encuentran los denominados embajadores, que en Asturias han pasado de cuatro a ocho recientemente, aseguró Nieves García, coordinadora de la red junto con Lucía Álvarez.
