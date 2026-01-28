La esperada obra de Oviedo cuyo inicio visitaron Canteli y Nacho Cuesta: así será el lavado de cara de la zona

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta, visitaron este martes junto al ingeniero municipal Adolfo Onís el inicio de las obras de renovación de la plaza de Julián Cañedo, en el barrio de Otero, una actuación de 233.000 euros con un plazo de ejecución de dos meses incluida en el plan de choque de los barrios para el que el gobierno local reserva cada año un mínimo de cinco millones de euros.

La intervención persigue transformar uno de los puntos de la ciudad donde más caídas de peatones se registran, debido al deterioro del pavimento y a su compleja configuración en dos niveles. El proyecto contempla la sustitución integral de los suelos por baldosas adaptadas al entorno urbano ovetense, la mejora de la accesibilidad y la reducción de tramos de escaleras para ganar superficie estancial y facilitar la movilidad.

También se instalarán nuevas jardineras sobre los muros de contención y se ampliarán los alcorques para favorecer el desarrollo de los cinco árboles existentes. La actuación incluye además la renovación del sistema de drenaje, con nuevas canaletas y rejillas que evitarán filtraciones. Se incorporará mobiliario urbano y zonas de sombra para fomentar el uso vecinal de un espacio que busca dejar atrás su imagen degradada tras años de abandono y problemas de seguridad peatonal.