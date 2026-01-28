Intercambio de aulas entre el colegio y la Facultad
Futuros docentes dan clases en el colegio San Pedro de los Arcos en un proyecto educativo innovador que acaba con una charla de profesores y familias en la Universidad: "Ha sido una iniciativa muy enriquecedora"
Futuros docentes que estudian en la Universidad dan clase en las aulas del colegio San Pedro de los Arcos y representantes de las familias del centro y profesores imparten charlas en las clases de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Ese cambio de escenario fue propiciado por un proyecto que supuso un primer acercamiento de los alumnos que acaban de iniciar sus estudios en la institución académica asturiana a la que será su profesión en el futuro.
«A partir del segundo curso los estudiantes ya tienen prácticas y esta es una de las pocas oportunidades que tienen de dar clase ya en 1.º y cuando les ofrecimos participar se apuntaron todos», aseguran Marta Soledad García y Susana Castro, profesoras del área de Didáctica y Organización Escolar del departamento de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Formación del Profesorado y Educación se celebró la última de las sesiones de la iniciativa. Los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil que hicieron sus primeras prácticas en el colegio San Pedro de los Arcos asistieron a la charla que ofrecieron el director del centro, Ramsés García, y tres madres de alumnos, que forman parte de la directiva de la AMPA (Asociación de Madres y Padres).
El proyecto puesto en marcha por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y el colegio ubicado en las faldas del Naranco nace con la intención de continuar «enriqueciendo el modelo aplicado», indican las dos docentes. «El proyecto ha venido para quedarse», añade Ramsés García.
«Ha sido muy enriquecedor», coinciden el alumnado de la Universidad que participó en la iniciativa, sus profesores y la comunidad educativa del colegio San Pedro de los Arcos. «Superó nuestras expectativas», comentan Alba Neira, Carla Prieto, Laura Álvarez y Zaida Eusebio, estudiantes que impartieron sus primeras clases.
"Gran acogida"
Los alumnos universitarios destacaron la «gran acogida» brindada por el colegio y la implicación de los alumnos. En la Facultad prepararon todo el material que iban a utilizar en las aulas con los alumnos de Infantil y Primaria. Con recursos tradicionales y otros basados en las dinámicas de los juegos y en las tecnologías diseñaron los contenidos. Al ir a visitar el colegio, indican las profesoras universitarias, «comprobaron que los escolares participaban mucho en las clases e hicieron cambios sobre lo planificado». «Valoraron su capacidad de improvisación», manifiestan.
Ramsés García destaca que los estudiantes, al tener contacto con el centro, se dan cuenta «del potencial que supone la confluencia de diferentes culturas». Indicó, además, que las oposiciones están reguladas «por decretos y papeles, que buscan conocimientos, pero nadie valora emociones y eso tiene que cambiar».
Junto a los alumnos del primer curso también participaron alumnos de 3.º y 4.º de la asignatura Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad. «Es una forma de acercar el alumnado al aula, a su trabajo cuando finalicen los estudios», señala la profesora María Ángeles Pascual.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave