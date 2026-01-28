Intercambio de aulas entre el colegio y la Facultad

Futuros docentes que estudian en la Universidad dan clase en las aulas del colegio San Pedro de los Arcos y representantes de las familias del centro y profesores imparten charlas en las clases de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Ese cambio de escenario fue propiciado por un proyecto que supuso un primer acercamiento de los alumnos que acaban de iniciar sus estudios en la institución académica asturiana a la que será su profesión en el futuro.

«A partir del segundo curso los estudiantes ya tienen prácticas y esta es una de las pocas oportunidades que tienen de dar clase ya en 1.º y cuando les ofrecimos participar se apuntaron todos», aseguran Marta Soledad García y Susana Castro, profesoras del área de Didáctica y Organización Escolar del departamento de Ciencias de la Educación. En la Facultad de Formación del Profesorado y Educación se celebró la última de las sesiones de la iniciativa. Los estudiantes del Grado de Maestro en Educación Infantil que hicieron sus primeras prácticas en el colegio San Pedro de los Arcos asistieron a la charla que ofrecieron el director del centro, Ramsés García, y tres madres de alumnos, que forman parte de la directiva de la AMPA (Asociación de Madres y Padres).

El proyecto puesto en marcha por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación y el colegio ubicado en las faldas del Naranco nace con la intención de continuar «enriqueciendo el modelo aplicado», indican las dos docentes. «El proyecto ha venido para quedarse», añade Ramsés García.

«Ha sido muy enriquecedor», coinciden el alumnado de la Universidad que participó en la iniciativa, sus profesores y la comunidad educativa del colegio San Pedro de los Arcos. «Superó nuestras expectativas», comentan Alba Neira, Carla Prieto, Laura Álvarez y Zaida Eusebio, estudiantes que impartieron sus primeras clases.

"Gran acogida"

Los alumnos universitarios destacaron la «gran acogida» brindada por el colegio y la implicación de los alumnos. En la Facultad prepararon todo el material que iban a utilizar en las aulas con los alumnos de Infantil y Primaria. Con recursos tradicionales y otros basados en las dinámicas de los juegos y en las tecnologías diseñaron los contenidos. Al ir a visitar el colegio, indican las profesoras universitarias, «comprobaron que los escolares participaban mucho en las clases e hicieron cambios sobre lo planificado». «Valoraron su capacidad de improvisación», manifiestan.

Ramsés García destaca que los estudiantes, al tener contacto con el centro, se dan cuenta «del potencial que supone la confluencia de diferentes culturas». Indicó, además, que las oposiciones están reguladas «por decretos y papeles, que buscan conocimientos, pero nadie valora emociones y eso tiene que cambiar».

Noticias relacionadas

Junto a los alumnos del primer curso también participaron alumnos de 3.º y 4.º de la asignatura Intervención Didáctica para la Atención a la Diversidad. «Es una forma de acercar el alumnado al aula, a su trabajo cuando finalicen los estudios», señala la profesora María Ángeles Pascual.