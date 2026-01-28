Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, elegido "Ovetense del año"
El jurado reconoce el ascenso a Primera «un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club, celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados»
El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, resultó este miércoles elegido «Ovetense del año», como homenaje el cluben su centenario y tras haber conseguido el ascenso a Primera División. El jurado, que aparece en la imagen,destaca «el profundo arraigo histórico del Real Oviedo, un elemento de cohesión social en la vida local, junto a una relevante trayectoria deportiva y la fidelidad ejemplar de su afición». El premio que entrega «Vivir Oviedo» reconoce el ascenso a Primera «un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club, celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados».
