Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, elegido "Ovetense del año"

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, resultó este miércoles elegido «Ovetense del año», como homenaje el cluben su centenario y tras haber conseguido el ascenso a Primera División. El jurado, que aparece en la imagen,destaca «el profundo arraigo histórico del Real Oviedo, un elemento de cohesión social en la vida local, junto a una relevante trayectoria deportiva y la fidelidad ejemplar de su afición». El premio que entrega «Vivir Oviedo» reconoce el ascenso a Primera «un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club, celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados».