Oviedo necesita cuatro nuevos vendedores para el Mercadillo de La Corredoria: estas son las condiciones
Los interesados podrán presentar solicitudes en un plazo de 10 días hábiles, que se extiende desde el miércoles 28 de enero hasta el martes 10 de febrero, ambos incluidos
El Ayuntamiento de Oviedo acordó declarar desiertos los puestos de venta de productos hortofrutícolas números 3, 10, 11 y 12 del mercadillo de La Corredoria y puso en marcha una nueva convocatoria para su adjudicación. Las empresas o particulares interesados podrán presentar solicitudes en un plazo de 10 días hábiles, que se extiende desde el miércoles 28 de enero hasta el martes 10 de febrero, ambos incluidos.
Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Oviedo a través de los medios telemáticos habilitados en el portal web municipal. También se podrán utilizar cualquiera de los procedimientos recogidos en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. En caso de optar por esta última vía, será obligatorio comunicar la presentación de la solicitud, en la misma fecha, mediante correo electrónico a la Sección de Promoción Económica, Comercio y Mercados.
Desde el área municipal se recuerda que, aunque existe una amplia lista de espera para otros tipos de puestos del mercadillo, en el caso concreto de los productos hortofrutícolas no hay demanda suficiente y recalcan que estos stands solo se podrán utilizar para vender productos de la huerta, no se podrán solicitar para darles otro uso.
