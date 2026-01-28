Oviedo reivindica su negocio familiar más arraigado: "Da vida e identidad"

La sala de cámara del Auditorio "Príncipe Felipe" se quedó pequeña este miércoles para el tributo que Oviedo rindió a su negocio familiar más arraigado, los establecimientos que llevan abiertos, "levantando la persiana", más de 75 años. Unos negocios que "forman la vida e identidad de Oviedo", a los que el alcalde, Alfredo Canteli, animó "a tener unión y a seguir".

El alcalde, Alfredo Canteli, y la concejala Leticia González, entregan la placa a Genaro Galán, de Almacenes Uría, fundada en 1929.

Veintisiete establecimientos que ya forman parte de la historia de Oviedo compartieron agradecimientos a la ciudad, a sus clientes, a sus trabajadores y en muchos de los casos a los fundadores "que por desgracia ya no están entre nosotros", recalcó Ataúlfo Valdés, de la confitería Asturias.

El Auditorio aplaudió generosamente desde el más antiguo, la heladería Diego Verdú, a un bar de barrio, el Guillén, pasando por firmas y empresas de todos los sectores: las farmacias Estrada y Mijoya; Tejidos El Mundo y Casa Germán; las joyerías Moyano, Aparicio, La Perla y la relojería Casaprima; la sombrerería Albiñana; la tienda de ropa deportiva Cerra; Pescados Paco; Ferretería El Peso; Almacenes Uría, Librería Cervantes; Lencería Seyce; Opticalia Quesada; las tiendas de productos gourmet Casa Maribel y de e mbutidos Casa Veneranda; la sidrería El Ferroviario y nada menos que seis pastelerías: Camilo Blas, Rialto, Peñalba, Asturias y La Mallorquina. "Somos muy llambiones", bromeó Ataúlfo Valdés. No pudieron acudir de la mercería trubieca Casa Pepito, que excusaron su ausencia por motivos familiares. Uno de los momentos más emotivos del evento llegó cuando tomó la palabra Genaro Galán, de Almacenes Uría, el más veterano de los comerciantes distinguidos. "Solo quería decir cuatro palabras: desde que supe de este acto quería llegar para decir que eventos de este tipo sirven para mantener la actividad de estas empresas y las ganas de continuar y también para recordar la ardua labor de los fundadores de estos negocios, que no es mi casa", afirmó, bastón en mano, antes de recibir un cálido aplauso.

"Dais solera a la ciudad"

Todos los empresarios recibieron una placa de manos del alcalde, Alfredo Canteli y de la concejala de Comercio y Empleo, Leticia González. Canteli aseguró estar "muy emocionado porque conocía a generaciones anteriores de estos negocios". El regidor lanzó un mensaje de optimismo: "La continuidad de los negocios familiares es muy importante para Oviedo". Canteli abundó en una consigna que no es nueva en su discurso: "Hay que llenar Oviedo de gente. Si logramos que la gente venga, la gente consume. Solo hay consumo si llenamos Oviedo de gente". El Alcalde agradeció el trabajo desarrollado por estos 27 negocios familiares, "dais solera a la ciudad", emplazó a todos ellos "a que busquen el apoyo del Ayuntamiento" y les animó "a la unión entre todos y a seguir" porque, concluyó, "con la unión de todos a Oviedo no la para nadie".