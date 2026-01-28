Paz Banciella y la "Pintura como acontecer": la pintora ovetense presenta su obra reciente en la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo

La ovetense Paz Banciella se presenta esta tarde con su obra reciente en la sala de la Universidad de Oviedo, con la exposición "Pintura como acontecer", que reúne una veintena de obras realizadas por la artista a lo largo del año pasado. La muestra, abierta al público hasta el 1 de marzo, contiene cuadros realizados en técnica mixta, sobre lienzo y tabla y en diversos formatos. La inauguración, a las 19.00 horas y abierta al público, contará con la asistencia de Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, en su primer acto oficial desde su nombramiento, y de Santiago Martínez, su comisario.

"Pintura como acontecer" muestra una obra, la de Banciella, que se mueve en el campo de "investigación en torno a la atmósfera, el color y la materia pictórica". "A través de composiciones abstractas de gran intensidad expresiva, la artista invita al espectador a sumergirse en paisajes emocionales y cósmicos que remiten tanto a la naturaleza como a la experiencia interior", se avanza en la presentación de la exposición.

Santiago Martínez, su comisario, refiere que las obras de Banciella “no son la captación de paisajes concretos, aunque alguna vez, lejanamente, se intuya algún referente”, sino “esos paisajes de interior que reflejan una emoción o una experiencia, o ambas cosas”. Añade que la de la pintora ovetense es “una pintura fluida en la que la espontaneidad toma protagonismo” y que concede "protagonismo a un proceso abierto a nuevas experiencias, a otras posibilidades”.

María Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte y exvicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, hace constar en el catálogo de la exposición que “si algo define la pintura de Paz Banciella, me atrevo a decir que es la vida y la evocación cósmica que nos trasmite”. Observa que la artista “no pretende imponer una narración, sino que nos deja libertad absoluta para sentir y experimentar, pero que al mismo tiempo no puede evitar transmitir sus atmósferas interiores”.

“Paz Banciella es una creadora autodidacta que ha ido forjando un mundo propio que caracteriza una pintura tan experimental como poética. Versátil en el manejo de técnicas y formatos, la artista ha ido evolucionando hasta la abstracción, o más bien la sublimación de las experiencias, las vivencias y las emociones, sin perder nunca las referencias a la realidad que la inspira”, agrega García Cuetos. Su pintura “ha sabido captar lo voluble de lo que nos envuelve, la tensión y también la belleza que desprenden la luz y los colores, la profundidad y la fragilidad del cosmos”, acercando al público “a la emoción que solo el arte puede desatar”, concluye.