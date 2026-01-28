Paz Banciella y la "Pintura como acontecer": la pintora ovetense presenta su obra reciente en la sala de exposiciones de la Universidad de Oviedo
A la inauguración, hoy a las 19.00 horas y abierta al público, asistirán Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, en su primer acto oficial desde su nombramiento, y Santiago Martínez, comisario de la muestra
La ovetense Paz Banciella se presenta esta tarde con su obra reciente en la sala de la Universidad de Oviedo, con la exposición "Pintura como acontecer", que reúne una veintena de obras realizadas por la artista a lo largo del año pasado. La muestra, abierta al público hasta el 1 de marzo, contiene cuadros realizados en técnica mixta, sobre lienzo y tabla y en diversos formatos. La inauguración, a las 19.00 horas y abierta al público, contará con la asistencia de Marta Mateo, vicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, en su primer acto oficial desde su nombramiento, y de Santiago Martínez, su comisario.
"Pintura como acontecer" muestra una obra, la de Banciella, que se mueve en el campo de "investigación en torno a la atmósfera, el color y la materia pictórica". "A través de composiciones abstractas de gran intensidad expresiva, la artista invita al espectador a sumergirse en paisajes emocionales y cósmicos que remiten tanto a la naturaleza como a la experiencia interior", se avanza en la presentación de la exposición.
Santiago Martínez, su comisario, refiere que las obras de Banciella “no son la captación de paisajes concretos, aunque alguna vez, lejanamente, se intuya algún referente”, sino “esos paisajes de interior que reflejan una emoción o una experiencia, o ambas cosas”. Añade que la de la pintora ovetense es “una pintura fluida en la que la espontaneidad toma protagonismo” y que concede "protagonismo a un proceso abierto a nuevas experiencias, a otras posibilidades”.
María Pilar García Cuetos, catedrática de Historia del Arte y exvicerrectora de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, hace constar en el catálogo de la exposición que “si algo define la pintura de Paz Banciella, me atrevo a decir que es la vida y la evocación cósmica que nos trasmite”. Observa que la artista “no pretende imponer una narración, sino que nos deja libertad absoluta para sentir y experimentar, pero que al mismo tiempo no puede evitar transmitir sus atmósferas interiores”.
“Paz Banciella es una creadora autodidacta que ha ido forjando un mundo propio que caracteriza una pintura tan experimental como poética. Versátil en el manejo de técnicas y formatos, la artista ha ido evolucionando hasta la abstracción, o más bien la sublimación de las experiencias, las vivencias y las emociones, sin perder nunca las referencias a la realidad que la inspira”, agrega García Cuetos. Su pintura “ha sabido captar lo voluble de lo que nos envuelve, la tensión y también la belleza que desprenden la luz y los colores, la profundidad y la fragilidad del cosmos”, acercando al público “a la emoción que solo el arte puede desatar”, concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia