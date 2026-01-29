El adiós a un alto cargo del Ayuntamiento de Oviedo: este el motivo por el que Canteli se despide de uno de sus directores generales

José Antonio de Celis deja un importante vacío en el organigrama técnico del consistorio de la capital. El director general de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo ha puesto fin a su trayectoria profesional para empezar a disfrutar del retiro tras cuatro años y medio al frente de un alto cargo creado por la concejalía que dirige Alfredo García Quintana para reforzar una de las áreas que más alegrías ha dado a la ciudad en su historia más reciente. Su incorporación fue aprobada en julio de 2021 y, desde entonces, ha sido uno de los impulsores del posicionamiento de la capital en el mapa turístico nacional.

De Celis figura entre los artífices del título de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía 2024, además de los continuos récords de viajeros y pernoctaciones registrados desde el final de la pandemia, en una etapa marcada por la explotación de la marca Oviedo, origen del Camino. José Antonio Celis Martínez y Alfredo García Quintana se conocían desde más de una década antes de coincidir en el Ayuntamiento, ya que ambos formaron parte de la directiva de la patronal hostelera Otea, que el edil presidió.

Celis, al que el Ayuntamiento ya está buscando sustituto, llegó al Consistorio con experiencia en turismo, metal y construcción. Fue miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Oviedo por un bar de la plaza Pedro Miñor, integró la directiva de Asturgar y perteneció a FADE. Diez aspirantes concurrieron al puesto, y los baremos señalaron a Celis como el candidato más idóneo.