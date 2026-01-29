El adiós a un alto cargo del Ayuntamiento de Oviedo: este el motivo por el que Canteli se despide de uno de sus directores generales
José Antonio Celis alcanza la jubilación tras más de cuatro años contribuyendo a los récords del sector turístico en la ciudad
José Antonio de Celis deja un importante vacío en el organigrama técnico del consistorio de la capital. El director general de Hostelería y Turismo del Ayuntamiento de Oviedo ha puesto fin a su trayectoria profesional para empezar a disfrutar del retiro tras cuatro años y medio al frente de un alto cargo creado por la concejalía que dirige Alfredo García Quintana para reforzar una de las áreas que más alegrías ha dado a la ciudad en su historia más reciente. Su incorporación fue aprobada en julio de 2021 y, desde entonces, ha sido uno de los impulsores del posicionamiento de la capital en el mapa turístico nacional.
De Celis figura entre los artífices del título de Oviedo como Capital Española de la Gastronomía 2024, además de los continuos récords de viajeros y pernoctaciones registrados desde el final de la pandemia, en una etapa marcada por la explotación de la marca Oviedo, origen del Camino. José Antonio Celis Martínez y Alfredo García Quintana se conocían desde más de una década antes de coincidir en el Ayuntamiento, ya que ambos formaron parte de la directiva de la patronal hostelera Otea, que el edil presidió.
Celis, al que el Ayuntamiento ya está buscando sustituto, llegó al Consistorio con experiencia en turismo, metal y construcción. Fue miembro del pleno de la Cámara de Comercio de Oviedo por un bar de la plaza Pedro Miñor, integró la directiva de Asturgar y perteneció a FADE. Diez aspirantes concurrieron al puesto, y los baremos señalaron a Celis como el candidato más idóneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El regreso de un punto negro para las multas en Oviedo: este es el lugar dónde un radar ha causado estragos en los últimos meses
- Más de 130 locales, garajes y oficinas de Oviedo se convierten en viviendas en solo 6 meses
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave