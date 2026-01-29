Así avanzan uno de los proyectos más esperados para acabar con los atascos en Oviedo: la clave está en un gran cajón y unos gatos hidráulicos
El Principado culmina la solera sobre la que se construirá el marco para envolver la futura calzada de un proyecto que estará culminado en la primavera del próximo año
Una especie de cráter abierto donde antes había un talud advierte a los conductores que salen de Ciudad Naranco hacia la AS-II del avance de una obra llamada a mejorar considerablemente la fluidez en uno de los principales accesos a Oviedo. Los trabajos para ampliar de dos a cuatro carriles el paso bajo las vías del tren empiezan a hacerse visibles. Cuatro meses después del inicio de las obras, anunciado en un acto con el presidente Adrián Barbón, el desmonte ya es evidente y han comenzado los preparativos para construir una especie de marco o cajón de hormigón que, empujado por gatos hidráulicos, permitirá abrir un nuevo paso bajo las vías del tren para los vehículos, una intervención clave para ganar capacidad y ordenar los flujos de entrada al barrio.
Los movimientos de maquinaria y la transformación del entorno no pasan desapercibidos para los ocupantes de los vehículos que a diario circulan por la zona, todavía condicionada por el corte del carril de entrada a Almacenes Industriales, que se alargará hasta después del verano. Las obras, que se prolongarán hasta la primavera del próximo año, van «en plazo», según fuentes de la consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias
Hasta ahora se ha avanzado sobre todo en dos frentes. Por un lado, los operarios han intensificado el movimiento de tierras para configurar el nuevo vial que conectará de forma directa la AS-II con la calle Ernesto Winter Blanco, evitando que parte del tráfico tenga que penetrar en la rotonda. Ese trazado llevará una escollera que servirá de contención y apoyo en un ámbito con fuertes condicionantes topográficos. Por otra parte, ya se ha ejecutado la solera de hormigón junto a las vías, base sobre la que se levantará el cajón o marco que dará forma al futuro paso inferior.
Ese marco se irá desplazando de forma progresiva, empujando el terreno del talud situado junto al túnel actual mediante un sistema integrado por gatos hidráulicos. La operación, de gran precisión, permitirá abrir hueco bajo la infraestructura ferroviaria sin interrumpir el servicio, en un procedimiento similar al empleado en su día para ampliar el puente de Nicolás Soria. El objetivo final es habilitar nuevos carriles que incrementen la capacidad de acceso al barrio.
El proyecto, adjudicado por el Principado en 3,54 millones de euros a la empresa Taller de Urbanismo e Ingeniería, constituye la primera fase de una mejora más amplia. Tras su finalización, el Ayuntamiento deberá abordar una segunda fase para completar la conexión con la construcción de otro ramal que comunicará las calles Ernesto Winter y Jesús Sáenz de Miera.
