Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Deportes destina 1,2 millones de euros a ayudar a los clubes deportivos: así se distribuirán las partidas

El Consistorio impulsa el deporte local mediante ayudas económicas que buscan fomentar la equidad y la inclusión, según la concejala de Deportes, Concepción Méndez

La apertura de la Ciudad Europea del Deporte.

La apertura de la Ciudad Europea del Deporte. / Irma Collín

Rosalía Agudín

1,2 millones de euros. La junta de gobierno aprobó, ayer, la convocatoria de tres subvenciones destinadas a la actividad física. En concreto, los diferentes clubes deportivos recibirán un millón de euros para la organización de las diferentes actividades que favorezcan la promoción y difusión del deporte en el concejo. De igual forma, se destinarán 165.000 euros para la organización de competiciones y eventos deportivos y 26.000 para jóvenes deportistas. Esta es la primera vez en la historia de la ciudad en la que verán la luz al mismo tiempo las tres convotorias y coincide con el año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte.

"Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo el personal del área, a los que desde aquí públicamente quiero agradecer su esfuerzo. Es un orgullo para nosotros ver cómo, cada año, mejoramos las ayudas que otorgamos a los clubes y deportistas de Oviedo. Nuestro objetivo es apoyar su crecimiento y que puedan seguir representando a la ciudad a nivel nacional e internacional", afirmó la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, quien destacó que estas medidas buscan fomentar la equidad y la inclusión en el deporte local.

Noticias relacionadas

Además de estas ayudas está en marcha el plan de mejora de las instalaciones deportivas con la realización de obras y renovaciones que permiten que los espacios utilizados por los deportistas estén a la vanguardia. Estas instalaciones, utilizadas por clubes diariamente de forma gratuita, son un pilar esencial para la actividad física de la comunidad, permitiendo el acceso a todos los deportistas de nuestra ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  2. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  3. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
  4. El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
  5. Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
  6. La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
  7. Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
  8. La millonaria rehabilitación de viviendas ya tiene sus primeros portales acabados y las obras continúan por uno de los barrios más importantes en Oviedo

Deportes destina 1,2 millones de euros a ayudar a los clubes deportivos: así se distribuirán las partidas

Deportes destina 1,2 millones de euros a ayudar a los clubes deportivos: así se distribuirán las partidas

Oviedo cederá más suelo para seguir construyendo viviendas a precios asequibles para jóvenes y se incentivará que los dueños saquen al mercado los pisos vacíos

Oviedo cederá más suelo para seguir construyendo viviendas a precios asequibles para jóvenes y se incentivará que los dueños saquen al mercado los pisos vacíos

Amantes del lujo, un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde una mansión a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza

Amantes del lujo, un edificio de Oviedo de la zona de la calle Uría y parque San Francisco esconde una mansión a la venta de dos plantas, 5 habitaciones, cuatro baños y terraza

La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo suma dos nuevos vocales a su Junta de Gobierno

La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo suma dos nuevos vocales a su Junta de Gobierno

Oviedo supera los 1.200 perros potencialmente peligrosos y casi la mitad son de la raza pit bull

Oviedo supera los 1.200 perros potencialmente peligrosos y casi la mitad son de la raza pit bull

Mario Arias graba su primer vídeo como candidato a la presidencia del partido: "Oviedo está en marcha; todo es gracias al PP"

Mario Arias graba su primer vídeo como candidato a la presidencia del partido: "Oviedo está en marcha; todo es gracias al PP"

Estos son los hallazgos históricos realizados por los arqueólogos en pleno corazón de Oviedo

Estos son los hallazgos históricos realizados por los arqueólogos en pleno corazón de Oviedo

Este es el líder del PP nacional que abrirá en Oviedo el primer congreso local en casi nueve años

Este es el líder del PP nacional que abrirá en Oviedo el primer congreso local en casi nueve años
Tracking Pixel Contents