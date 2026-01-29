Deportes destina 1,2 millones de euros a ayudar a los clubes deportivos: así se distribuirán las partidas

1,2 millones de euros. La junta de gobierno aprobó, ayer, la convocatoria de tres subvenciones destinadas a la actividad física. En concreto, los diferentes clubes deportivos recibirán un millón de euros para la organización de las diferentes actividades que favorezcan la promoción y difusión del deporte en el concejo. De igual forma, se destinarán 165.000 euros para la organización de competiciones y eventos deportivos y 26.000 para jóvenes deportistas. Esta es la primera vez en la historia de la ciudad en la que verán la luz al mismo tiempo las tres convotorias y coincide con el año en el que Oviedo es Ciudad Europea del Deporte.

"Somos conscientes del esfuerzo que están haciendo el personal del área, a los que desde aquí públicamente quiero agradecer su esfuerzo. Es un orgullo para nosotros ver cómo, cada año, mejoramos las ayudas que otorgamos a los clubes y deportistas de Oviedo. Nuestro objetivo es apoyar su crecimiento y que puedan seguir representando a la ciudad a nivel nacional e internacional", afirmó la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Concepción Méndez, quien destacó que estas medidas buscan fomentar la equidad y la inclusión en el deporte local.

Noticias relacionadas

Además de estas ayudas está en marcha el plan de mejora de las instalaciones deportivas con la realización de obras y renovaciones que permiten que los espacios utilizados por los deportistas estén a la vanguardia. Estas instalaciones, utilizadas por clubes diariamente de forma gratuita, son un pilar esencial para la actividad física de la comunidad, permitiendo el acceso a todos los deportistas de nuestra ciudad.