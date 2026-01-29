Un gran desfile por el centro, concurso infantil y una orquesta gallega: esta es la programación que prepara Oviedo para el Carnaval
Alrededor de una veintena de restaurantes ofrecerán durante dos fines de semana seguidos de febrero las jornadas gastronómicas consistentes en el pote de antroxu y respostería
La cuenta atrás para Carnaval ha comenzado. La concejalía de Festejos, liderada por Covadonga Díaz, acaba de cerrar la programación para una de las citas más esperadas de principios de año. Su apuesta pasa por repartir la programación entre dos jornadas con un concurso infantil el martes del Antroxu en la sala de cristal del Palacio de Congresos y Exposiciones y el sábado tendrá lugar el gran desfile, que partirá a las 17.30 horas y recorrerá el centro de Oviedo hasta llegar a la plaza de la Catedral. Después, actuará la orquesta gallega Saudade.
De esta forma, el Ayuntamiento opta por repetir el modelo instaurado hasta hace dos años descartando que los más pequeños de la casa recorran las principales calles de la capital asturiana y dándoles todo el protagonismo durante la víspera al miércoles de ceniza.
El gran desfile será el día 21
El gran desfile tendrá lugar la tarde del día 21 y seguirá el tradicional recorrido. Partirá de la calle Independencia, ya que a esta programación no le afectan las obras en la Escuela de Minas, tal y como pasó con la cabalgata de Reyes. Los autocares de los grupos que vengan de otros puntos de Asturias aparcarán en la Losa y no hace falta una base para vestir a todos los participantes. Los grupos recorrerán a continuación las calles Uría, San Francisco, Eusebio González Abascal, plaza de la Catedral donde serán evaluados por el jurado y acabarán Águila.
Se espera que el recorrido dure dos horas y, a continuación, se celebrará el entierro de la sardina con el espectáculo «Mil Noches y Una». A lo largo de este tiempo, el jurado continuará con las deliberaciones para entregar los premios a los ganadores, que ascenderán a 9.000 euros, y que estarán divididos en las categorías de individual, grupos y centros sociales. Las inscripciones para participar se cierran el 3 de febrero y todos los interesados se podrán inscribir en el registro electrónico y físico del Ayuntamiento.
Una orquesta viguesa
La fiesta no acabará aquí. Festejos espera que a las nueve de la noche arranque la actuación de la orquesta viguesa «Saudade» en la plaza de la Catedral. La previsión inicial, y dependiendo del número de participantes en el gran desfile, es que la actuación con los grandes temas del momento dure tres horas finalizando a las doce de la noche para que los vecinos de alrededor puedan descansar.
Programación infantil
Por su parte, la programación infantil se celebrará en el ala congresual del edificio diseñado por Santiago Calatrava. El desfile comenzará a las cinco de la tarde y el jurado puntuará sus trajes y actuaciones para, a continuación, entregar los premios. Una hora más tarde se representará la obra «El gran juicio del Antroxu» y a las siete habrá minidisco carnavalero con animación musical, juegos y diferentes sombreros de copa de colores brillantes y trajes de personajes de ficción. De forma paralela, habrá diferentes talleres creativos, se pintará un mural con la temática del Antroxu, habrá un juego de suelo gigante, un photocall y se repartirán comics. Todo organizado por la concejalía de Festejos en colaboración con los programas de empleo y formación liderados por la edil Leticia González.
También la hostelería se vestirá de carnaval ofreciendo durante cuatro días las jornadas gastronómicas del Antroxu consistentes en potaje y los dulces típicos de estas fechas. Una veintena de establecimientos ya se han adherido a la iniciativa que se desarrollará los días 17, 20, 21 y 22 de febrero.
