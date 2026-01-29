Este es el líder del PP nacional que abrirá en Oviedo el primer congreso local en casi nueve años

El comité organizador del congreso local del PP de Oviedo quedó formalmente constituido y echó a andar este martes con la aprobación del calendario que regirá una cita clave para los populares de la capital, fijada para el 21 de febrero en el Auditorio y que contará en su inauguración con la presencia del secretario general del PP nacional, Miguel Tellado. La confirmación fue trasladada por el presidente saliente de la junta local, Agustín Iglesias Caunedo, al término de la reunión del órgano encargado de dirigir el proceso.

Caunedo preside el comité organizador, que tiene como vicepresidente a Carlos Alonso Pastur, representante de Nuevas Generaciones. La secretaría recae en Leónides Bousoño, mientras que como vocales figuran los concejales Covadonga Díaz y Alfredo García Quintana, el senador Lito Rodríguez y Pedro Górriz, en un equipo que pilotará los pasos previos al cónclave llamado a cerrar el relevo en la dirección local.

La primera decisión de calado fue la aprobación del calendario y de las normas básicas. Cualquier afiliado que aspire a optar a la presidencia local deberá reunir un mínimo de 96 avales y podrá presentar su precandidatura hasta las 20.00 horas del próximo miércoles, día 4 de febrero. Además, los candidatos tendrán que registrar su candidatura completa antes de las 20.00 horas del día 16.

Noticias relacionadas

El plazo de inscripción para los afiliados que quieran participar en el congreso permanecerá abierto hasta el 18 de febrero. La campaña interna arrancará a las 00.00 horas del 11 y se prolongará hasta la medianoche del día 20, en la antesala de un congreso al que, salvo giro inesperado, se llegará con una candidatura de unidad encabezada por Mario Arias, quien se presentará en el congreso acompañado, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, por el exconcejal Gerardo Antuña en el cargo de secretario general, tras alcanzar ambos un acuerdo para evitar una pugna interna y afrontar con mayor cohesión las municipales y autonómicas de 2027.