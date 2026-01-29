Mario Arias graba su primer vídeo como candidato a la presidencia del partido: "Oviedo está en marcha; todo es gracias al PP"

El congreso del PP de Oviedo calienta motores. Previsiblemente, la candidatura de consenso liderada por el primer teniente de alcalde, Mario Arias, será la única que se presenta tras llegar a un acuerdo con el exedil Gerardo Antuña que será su secretario general. No obstante, cualquier afiliado tiene hasta el miércoles para informar al partido de sus intenciones. El único requisito que le exigen es la entrega de 96 avales. Mientras tanto, Arias ya ha grabado su primer vídeo para anunciar a los afiliados sus intenciones. "Quiero compartir contigo que voy a encabezar una candidatura a la presidencia de nuestro partido; empiezan semanas apasionantes en la que quiero verte, escucharte y, además, compartir contigo nuestro proyecto. Cuento contigo porque unidos decidimos nuestro futuro".

Arias pronuncia estas palabras mientras realiza un paseo por las calles más céntricas de la capital asturiana. Comienza subiendo las escaleras de la plaza de Porlier y, después, aparece una imagen del momento en el que Alfredo Canteli fue investido como Alcalde de Oviedo. Corría junio de 2019. "Oviedo está en marcha. Desde el año 2019, la capital asturiana ha mejorado, tenemos más gente viviendo, más gente trabajando, más gente que quiere invertir en nuestra ciudad y más visitantes que vienen a disfrutar. Todo esto es gracias al PP".

A continuación, explica que el lunes se convocó el congreso para relevar a Agustín Iglesias Caunedo. "Este no es un congreso más, es un congreso muy importante para Oviedo, pero también es muy importante para el partido. Nuestro objetivo es claro: fortalecer la mayoría absoluta de Canteli y contribuir decisivamente al cambio en Asturias con Álvaro Queipo en 2027. Por eso, necesitamos un partido fuerte, unido y organizado. Respetuoso con nuestra historia y que combine la experiencia con las nuevas ideas".