Oviedo acogerá en febrero un congreso educativo, con "ponentes de referencia en España"

Oviedo será, a finales de febrero, la sede de un congreso educativo que pretende reunir a profesionales de diferentes comunidades autónomas de todas las etapas educativas «comprometidos con transformar la enseñanza a través de cuatro pilares esenciales: emoción, inclusión, neuroeducación y tecnología». Así lo asegura Elisa Beltrán, presidenta del comité organizador y profesora del colegio Santa María del Naranco, sobre el simposio «Emociona educación».

Se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos los días 27 y 28 de febrero. Asistirán «ponentes de referencia en España», indica Elisa Beltrán, que ha formado parte del equipo asesor pedagógico de un programa educativo emitido en Clan TV, de RTVE, y que fue en dos ocasiones finalista en los premios a los mejores docentes de España Educa Abanca.

El comité organizador del evento detectó que «en Asturias no hay eventos formativos de este tipo, que sí se celebran en otras zonas de España». Se dirige, señala Beltrán, «a un amplio espectro de profesionales actuales y futuros directamente implicados en la enseñanza, el apoyo al desarrollo y la gestión educativa».

Entre ellos figuran docentes y profesionales de la educación junto con alumnado universitario de Magisterio -en los grados de Educación Infantil y Primaria-, psicología y pedagogía, y miembros de equipos directivos de centros educativos. También podrán inscribirse familias. «Está abierto a toda la sociedad», recalca la presidenta del comité organizador.

La formación impartida en el congreso «Emociona educación» será certificada por la Universidad de Oviedo, comenta la profesora ovetense. Las ponencias se centrarán en asuntos como el uso responsable de las nuevas tecnologías, que abordará Laura Cuesta, profesora adjunta en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, en la conferencia «Los retos del bienestar digital. Menores y pantallas». Acudirá también José Ramón Gamo, formador sobre Neurodidáctica, Neurociencia, TDA-H y dificultades de aprendizaje. El programa se abre con una charla de Mari Carmen Díaz y Marga Santamaría, docentes y divulgadoras educativas, que lleva por título «La educación como la salida que más promete: una educación para el desarrollo humano». En total, se han programado siete conferencias.

Talleres

Junto a las ponencias se han programado «doce talleres prácticos», destaca Elisa Beltrán. Entre ellos figuran los de música y movimiento, de aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el aula, de ajedrez educativo en las aulas y de autoconstrucción de material para el aprendizaje en educación física. Todos los talleres tendrán alrededor de una hora de duración. Para cerrar el programa se ha programado una mesa redonda que lleva por título «Inclusión en el aula».

Dentro del simposio «se promocionará la imagen de Asturias, con una pequeña muestra de la gastronomía», dice la presidenta del comité organizador. El plazo de inscripción para participar en el congreso educativo «Emociona educación» ya está abierto.