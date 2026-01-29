Oviedo cederá más suelo para seguir construyendo viviendas a precios asequibles para jóvenes y se incentivará que los dueños saquen al mercado los pisos vacíos
Los concejales del PP e IU-Convocatoria por Oviedo analizan los dos primeros meses del presupuesto y acuerdan mejoras en el trasporte
Incentivar a los dueños de las viviendas vacías para que las saquen al mercado y ceder más suelo para la construcción de viviendas que se alquilarán para jóvenes en régimen de alquiler. Estos son dos de los principales acuerdos alcanzados por los grupos municipales del PP e IU-Convocatoria por Oviedo durante la primera reunión en la que se analizó los dos primeros meses del presupuesto aprobado por ambas formaciones a finales del año pasado. En la reunión estuvieron presentes los concejales del equipo de gobierno: Nacho Cuesta (responsable de Planeamiento) y Leticia González (Economía). Por parte del grupo de la oposición estuvieron Gaspar Llamazares y Alejandro Suárez.
Este es el segundo acuerdo al que llegan ambos partidos. El año pasado sirvió para la cesión de tres parcelas municipales entre las calles Muros del Nalón y Orlando Sanz Álvarez, ubicadas en Las Campas, para la edificación de trescientos pisos destinados también para jóvenes. Sin embargo, la situación del mercado inmobiliario ha hecho que los concejales vean necesarios más cesiones para continuando construyendo torres de edificios.
Este no fue el único asunto que trataron. También se puso sobre la mesa la revisión de las actuales líneas de autobús en beneficio de los usuarios y la implantación del transporte a demanda en la zona rural. Asimismo, trataron la recuperación de los terrenos de la fábrica de La Vega y la reactivación de la actividad en el Calatrava con su consiguiente repercusión en el barrio de Buenavista-Cristo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
- La millonaria rehabilitación de viviendas ya tiene sus primeros portales acabados y las obras continúan por uno de los barrios más importantes en Oviedo