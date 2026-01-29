Oviedo supera los 1.200 perros potencialmente peligrosos y casi la mitad son de la raza pit bull

Oviedo cuenta con 1.232 perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP) inscritos en el registro municipal, según un recuento detallado del censo oficial de animales. El pit bull terrier encabeza con claridad la relación, con 550 ejemplares, lo que supone casi la mitad del total de perros incluidos en esta categoría en el concejo.

A continuación se sitúa el Staffordshire Bull Terrier, con 224 registros, seguido del American Bully, una raza en claro auge que ya suma 187 animales censados en Oviedo. El listado mayoritario lo completan el American Staffordshire Terrier, con 101 ejemplares, y el Rottweiler, con 86 perros inscritos.

Los datos municipales reflejan una amplia mayoría de animales de entre 20 y 40 kilos de peso, aunque en razas como el rottweiler, el dogo argentino y el akita-inu es habitual encontrar ejemplares que superan los 40 kilos. En este contexto, destaca de forma significativa el crecimiento del American Bully, que con 187 ejemplares se consolida ya como la tercera raza PPP más numerosa del concejo. La mayoría de estos animales han sido inscritos en los últimos años, especialmente a partir de 2018, lo que confirma su rápida popularización en Oviedo.

Además, el censo municipal incluye 45 American Staffordshire Bull Terrier, 23 dogos argentinos, 13 Akita-Inu y tan solo 3 fila brasileños, lo que evidencia una presencia claramente minoritaria de estas razas frente a los grupos mayoritarios.

Presencia mayoritaria en el casco urbano

La distribución territorial revela que la mayor concentración de perros potencialmente peligrosos se localiza en el núcleo urbano, especialmente en barrios como La Corredoria, Colloto, Ventanielles, Pumarín y el centro de la ciudad. No obstante, el registro también contabiliza numerosos ejemplares en parroquias rurales como San Claudio, Tudela Veguín, Las Segadas o Sograndio, donde predominan los perros de mayor tamaño.

Este reparto confirma que la tenencia de este tipo de animales no se limita al ámbito rural, sino que forma parte de la realidad cotidiana de la ciudad.

El perfil más habitual es el de un macho adulto, con un peso medio situado entre los 20 y 40 kilos. En razas como el pit bull terrier y el staffordshire bull terrier se observa una gran variedad de colores y cruces, mientras que en el rottweiler, el dogo argentino y el akita-inu predomina una morfología más potente y homogénea.

Normativa y control

La normativa obliga a los propietarios de perros potencialmente peligrosos a disponer de licencia administrativa, seguro de responsabilidad civil y a cumplir medidas de seguridad específicas, como el uso de bozal y correa en espacios públicos. Desde el ámbito veterinario se insiste en que el comportamiento del animal depende en gran medida de la educación y la responsabilidad del dueño, más allá de la raza.

La elevada presencia de estos perros en Oviedo mantiene abierto el debate sobre control, concienciación y cumplimiento de la normativa, especialmente en zonas urbanas con alta densidad de población.