El Principado espera tener equipado el centro para la atención a los enfermos de ELA en diciembre

La reforma del edificio del antiguo Materno Infantil para habilitar el centro de atención a enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) concluirá en diciembre. En esa fecha, aseguran fuentes de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, habrá finalizado la obra civil y la instalación del equipamiento técnico y el mobiliario.

La apertura del centro de referencia nacional para la atención a los pacientes de ELA se producirá en 2027, aunque aún no hay una fecha concreta, indican. El Principado financiará el equipamiento, que costará 170.000 euros. También asumirá la dotación del personal de atención.

La obra de reforma del antiguo Materno Infantil se inició en noviembre, indican desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. La inversión en la actuación se sitúa en 3.328.244 euros, de los cuales el Ministerio financia 2,5 millones de euros y el Principado el resto.

Las dos administraciones firmaron un convenio a finales de 2023 para una obra que dispone de financiación de fondos europeos Next Generation. Una vez operativo, el Principado destinará 1,27 millones anuales a cubrir gastos de personal, mantenimiento, suministros y equipamiento, elevando la inversión total a 4,67 millones de euros.

Será uno de los dos únicos centros públicos especializados en ELA que existen en España, junto al previsto en Extremadura. El equipamiento, diseñado para acoger a personas en fase avanzada de la enfermedad, contará con quince habitaciones individuales, zonas comunes, salas de fisioterapia y comedor.