Recogen firmas para dedicarle una calle a Alberto Toyos: "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria"

Un centenar de personas ya se han sumado a la iniciativa para reconocer el legado de la inconfundible voz radiofónica

Alberto Toyos.

Alberto Toyos. / NACHO OREJAS / LNE

Rosalía Agudín

El mundo radiofónico se tiñó de luto a mediados de abril del año pasado. Alberto Toyos Rubiales, la inconfundible voz radiofónica que acercó los éxitos del pop y el rock a varias generaciones de asturianos, falleció de forma inesperada. Ahora, sus amigos y oyentes quieren rendirle un sentido homenaje. Acaban de solicitar al Ayuntamiento que le dedique una calle que "no solo honrará su legado sino que también inspirará a futuras generaicones a seguir sus pasos en el campo de la comunicación y la música". "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria en la vida cotidiana de los asturianos"

Entre los argumentos dados por los promotores de esta idea está que el "impacto cultural y social que Toyos dejó en Oviedo, y en toda Asturias, no debería pasar inadvertido". "Dedicándole una calle, el Ayuntamiento de Oviedo no solo honrará su legado sino que también inspirará a futuras generaciones a seguir sus pasos en el campo de la comunicación y la música. Su fallecimiento el 12 de abril de 2025, deja un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria en la vida cotidiana de los asturianos".

La iniciativa se ha puesto en marcha a través de la plataforma change.org y ya se han sumado un centenar de personas.

