Recogen firmas para dedicarle una calle a Alberto Toyos: "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria"
Un centenar de personas ya se han sumado a la iniciativa para reconocer el legado de la inconfundible voz radiofónica
El mundo radiofónico se tiñó de luto a mediados de abril del año pasado. Alberto Toyos Rubiales, la inconfundible voz radiofónica que acercó los éxitos del pop y el rock a varias generaciones de asturianos, falleció de forma inesperada. Ahora, sus amigos y oyentes quieren rendirle un sentido homenaje. Acaban de solicitar al Ayuntamiento que le dedique una calle que "no solo honrará su legado sino que también inspirará a futuras generaicones a seguir sus pasos en el campo de la comunicación y la música". "Su fallecimiento dejó un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria en la vida cotidiana de los asturianos"
Entre los argumentos dados por los promotores de esta idea está que el "impacto cultural y social que Toyos dejó en Oviedo, y en toda Asturias, no debería pasar inadvertido". "Dedicándole una calle, el Ayuntamiento de Oviedo no solo honrará su legado sino que también inspirará a futuras generaciones a seguir sus pasos en el campo de la comunicación y la música. Su fallecimiento el 12 de abril de 2025, deja un profundo vacío que solo puede ser llenado perpetuando su memoria en la vida cotidiana de los asturianos".
La iniciativa se ha puesto en marcha a través de la plataforma change.org y ya se han sumado un centenar de personas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”
- El gran proyecto llamado a revitalizar el corazón de Oviedo tendrá que esperar: un importante hallazgo, la clave
- Estos son los veinticuatro comercios más antiguos de Oviedo: Diego Verdú es el que tiene más solera con 148 años
- La lucha contra la okupación en Oviedo: comienzan los derribos de un foco de incendios y tráfico de drogas en la capital
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia
- La millonaria rehabilitación de viviendas ya tiene sus primeros portales acabados y las obras continúan por uno de los barrios más importantes en Oviedo