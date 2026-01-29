La Sociedad Protectora de La Balesquida de Oviedo suma dos nuevos vocales a su Junta de Gobierno

La Sociedad Protectora de La Balesquida incorpora a María Álvarez Fernández, Profesora Titular de Historia Medieval en la Universidad de Oviedo, y al periodista Marcos García Álvarez a su Junta de Gobierno. Ambos entrarán en el organismo ovetense en calidad de vocales, la decisión se tomó por unanimidad en una reunión de la asociación celebrada el pasado lunes. Esta decisión forma parte del proceso de renovación y fortalecimiento de sus órganos de gestión.

María Álvarez Fernández y Marcos García Álvarez. / LNE

La asociación ovetense asegura que la incorporación de María Álvarez y de Marcos García supone un "refuerzo significativo" a la Sociedad, ya que ambos aportan perfiles complementarios marcados por la solvencia académica, una sólida formación histórica y una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación. Señalan que son un conjunto de capacidades que se ajusta a los objetivos culturales y patrimoniales que la Sociedad Protectora de La Balesquida impulsa desde sus orígenes.

Cuotas y carnets

La Sociedad Protectora de La Balesquida también aprovechó para informar de que el próximo 26 de enero se efectuará el cargo de la cuota anual, fijada en 15 euros, correspondiente al ejercicio de 2026, y detalló además los puntos y horarios habilitados para la recogida del carné de socio. Este podrá retirarse en la oficina de la entidad, de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00 horas; en el horario especial previo al Martes de Campo, del 27 de abril al 25 de mayo, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 17.30 horas; y el propio día del Martes de Campo, el 26 de mayo de 2026, durante el reparto del bollo y el vino en el Paseo del Bombé, entre las 9.00 y las 14.00 horas.